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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 53
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 38
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 16
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Stephen Pearcy

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22 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о будущем сборнике

17 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о возможности собрать классический состав RATT

8 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY нашёл автора для книги

14 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY: «ЗСРНР плевать на рок- и хэви-группы 80-х»

8 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY о круизе Monsters Of Rock

13 фев 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о музыкантах, использующих фонограмму

31 янв 2023 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT

14 ноя 2022 : 		 STEPHEN PEARCY представит песню с Jake'ом E. Lee

14 окт 2022 : 		 Сборник STEPHEN PEARCY будет содержать редкий материал

29 авг 2022 : 		 STEPHEN PEARCY на GOLDEN ROBOT RECORDS

18 июл 2022 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY перенес сердечный приступ

6 июл 2022 : 		 STEPHEN PEARCY и ROBBIN CROSBY хотели создать группу с NIKKI SIXX'ом и TOMMY LEE

30 июн 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о борьбе с раком

6 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет классику RATT

19 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY выпустит альбом в этом году

1 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY поймал COVID-19

9 окт 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

6 окт 2021 : 		 Видео полного выступления STEPHEN PEARCY

28 сен 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

8 сен 2021 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT

3 авг 2021 : 		 STEPHEN PEARCY — о раке

23 июл 2021 : 		 STEPHEN PEARCY выпустил документальный фильм

17 июн 2021 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

11 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY собирается выпустить двойной альбом

7 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY: «Никогда не использовал подкладки»

28 апр 2021 : 		 Новое видео STEPHEN PEARCY
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STEPHEN PEARCY — о будущем сборнике



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STEPHEN PEARCY в интервью 95.5 KLOS рассказал о предстоящей компиляции "Legacy":

«Я записал пять сольных альбомов. И ещё один, шестой, уже готов. У меня выходит пластинка под названием "Legacy" на австралийском лейбле Golden Robot, возможно, в ближайшие несколько месяцев. Это песни за всю мою карьеру — с 1977 года по сегодняшний день. И это будет нечто потрясающее, потому что там будет несколько новых песен — последняя песня Warren'a [DeMartini, гитариста RATT] со мной; последняя песня Роббина со мной, написанная много лет назад, несколько концертных записей RATT, которые никто не слышал. Там будет несколько песен, которые просто потрясают воображение. И это особый релиз. Он называется "Legacy". Вы можете ожидать его в ближайшее время. А потом выйдет и новый сольный альбом».




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