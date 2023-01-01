сегодня



STEPHEN PEARCY — о будущем сборнике



STEPHEN PEARCY в интервью 95.5 KLOS рассказал о предстоящей компиляции "Legacy":



«Я записал пять сольных альбомов. И ещё один, шестой, уже готов. У меня выходит пластинка под названием "Legacy" на австралийском лейбле Golden Robot, возможно, в ближайшие несколько месяцев. Это песни за всю мою карьеру — с 1977 года по сегодняшний день. И это будет нечто потрясающее, потому что там будет несколько новых песен — последняя песня Warren'a [DeMartini, гитариста RATT] со мной; последняя песня Роббина со мной, написанная много лет назад, несколько концертных записей RATT, которые никто не слышал. Там будет несколько песен, которые просто потрясают воображение. И это особый релиз. Он называется "Legacy". Вы можете ожидать его в ближайшее время. А потом выйдет и новый сольный альбом».







+0 -0



просмотров: 94

