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*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*Новое видео LIMP BIZKIT 31
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Stephen Pearcy

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13 фев 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о музыкантах, использующих фонограмму

31 янв 2023 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT

14 ноя 2022 : 		 STEPHEN PEARCY представит песню с Jake'ом E. Lee

14 окт 2022 : 		 Сборник STEPHEN PEARCY будет содержать редкий материал

29 авг 2022 : 		 STEPHEN PEARCY на GOLDEN ROBOT RECORDS

18 июл 2022 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY перенес сердечный приступ

6 июл 2022 : 		 STEPHEN PEARCY и ROBBIN CROSBY хотели создать группу с NIKKI SIXX'ом и TOMMY LEE

30 июн 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о борьбе с раком

6 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет классику RATT

19 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY выпустит альбом в этом году

1 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY поймал COVID-19

9 окт 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

6 окт 2021 : 		 Видео полного выступления STEPHEN PEARCY

28 сен 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

8 сен 2021 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT

3 авг 2021 : 		 STEPHEN PEARCY — о раке

23 июл 2021 : 		 STEPHEN PEARCY выпустил документальный фильм

17 июн 2021 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

11 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY собирается выпустить двойной альбом

7 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY: «Никогда не использовал подкладки»

28 апр 2021 : 		 Новое видео STEPHEN PEARCY

6 апр 2021 : 		 BOBBY BLOTZER присоединился к STEPHEN'у PEARCY

15 мар 2021 : 		 STEPHEN PEARCY даст концерт с гостями

24 фев 2021 : 		 STEPHEN PEARCY репетирует RATT

5 фев 2021 : 		 Кавер-версия DURAN DURAN от STEPHEN PEARCY

11 дек 2020 : 		 Гитарист STEPHEN'a PEARCY: «Поставим RATT в 2021-м на паузу»
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STEPHEN PEARCY — о музыкантах, использующих фонограмму



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Вокалист RATT Stephen Pearcy осудил группы, которые во время концертов в значительной степени полагаются на фонограмму, назвав это «фуфлом» и настаивая на том, что он любит настоящее исполнение:

«Есть артисты, которым это необходимо: Тейлор Свифт и другим людям, возможно. Может быть, даже не ей, она — настоящая.

Я думаю, что это всё фуфло, правда. И мои сверстники занимаются этой фигнёй.

Я люблю ребят из MÖTLEY CRÜE, но когда это фуфло повсюду — на сцене, и твой бас звучит под фонограмму, — такие вещи меня просто добивают. Но на моих выступлениях подобного нет. Я этим не занимаюсь. Я бы не стал этого делать. Я человек старой школы — с новым мышлением, но старой школы... Я люблю настоящее исполнение. Но что есть, то есть».




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13 фев 2023
Corpsegrinder04
Да ладно вам, вон Робертино Лоретти как то приезжал к нам, 70-ти летний дед просто открывал рот под фанеру писклявого мальчугана полувековой давности, и параллельно без запары общался со зрителями своим старческим гроулингом, пока параллельно шла фанера. Никто не парился и хлопали в ладоши.

просмотров: 258

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