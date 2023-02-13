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STEPHEN PEARCY — о музыкантах, использующих фонограмму



Вокалист RATT Stephen Pearcy осудил группы, которые во время концертов в значительной степени полагаются на фонограмму, назвав это «фуфлом» и настаивая на том, что он любит настоящее исполнение:



«Есть артисты, которым это необходимо: Тейлор Свифт и другим людям, возможно. Может быть, даже не ей, она — настоящая.



Я думаю, что это всё фуфло, правда. И мои сверстники занимаются этой фигнёй.



Я люблю ребят из MÖTLEY CRÜE, но когда это фуфло повсюду — на сцене, и твой бас звучит под фонограмму, — такие вещи меня просто добивают. Но на моих выступлениях подобного нет. Я этим не занимаюсь. Я бы не стал этого делать. Я человек старой школы — с новым мышлением, но старой школы... Я люблю настоящее исполнение. Но что есть, то есть».







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