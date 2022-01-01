сегодня



STEPHEN PEARCY представит песню с Jake'ом E. Lee



STEPHEN PEARCY в рамках недавней беседы рассказал о готовящемся сборнике лучших песен:



«Я вношу последние коррективы в "Legacy", и проблема, с которой я столкнулся, была правильной, потому что было столько музыки, из которой можно было бы выбирать, благодаря моей истории музыки и каталогу — качественный материал, а не просто шипяще-скребущие винилы или кассеты, в какой бы форме они ни были записаны. Мы не торопимся с этим. Это своего рода история на самом деле, потому что есть некоторые материалы, например, вставки в песни, и вы слышите, как мы обсуждаем перестановку "Wanted Man" — ранний материал, как в 1983-м или 1982-м году. Я к тому, что это просто невероятно. Но всё это здорово. Моя проблема была в выборе песен. Теперь у меня это получилось, так что, возможно, будет вторая часть.



Не большинство, но некоторые из тех, что у меня есть, были получены от бутлегеров. А я — лучший бутлегер в мире по RATT, или по всему, что я делаю, так что я нашёл практически всё то же самое, но в лучшем качестве. Если вернуться к 80-м годам, то в Германии и Японии можно было найти бутлеги с двойными альбомами. У меня всё это есть».



Pearcy также рассказал о возможном совместном творчестве с бывшим гитаристом OZZY OSBOURNE'а Jake'ом E. Lee. Фактически Lee начал свою карьеру как участник группы MICKEY RATT, которая стала более известна как RATT после смены названия в начале 80-х.



«У меня есть несколько кассет с записью Jake'a. Многие люди всегда спрашивали, писали ли мы когда-нибудь песни, когда он был в группе. Что ж, мы действительно написали совместную песню, и она у меня есть, и она вошла в альбом "Legacy".



Я столкнулся с ним — это самое странное — я столкнулся с ним на Alice Cooper здесь, в Лас-Вегасе [где мы оба живём]. Мы оба входили в дверь арены и просто посмотрели друг на друга. Я такой: "Нихрена себе. Я не видел этого парня много лет". Но я люблю Jake'a E. И давайте подождём. Я люблю его. Я бы хотел, чтобы он сыграл на моей песне в любое время... В любое время. Кто знает? Может, он станет неожиданным гостем на одном из моих концертов».



Что касается возможной даты выхода "Legacy", Stephen сказал:



«Я надеюсь, что в январе, самое позднее в конце января, потому что я хочу поскорее отправиться в турне».







+0 -0



просмотров: 304

