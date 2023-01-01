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Вокалист RATT не считает гранж виновным в кончине эпохи глэма



Вокалист RATT Stephen Pearcy высказался по поводу бесконечных дебатов о том, что с появлением гранжа в начале 1990-х годов большинство хард-рок-групп исчезло с радио и MTV, а продажи альбомов и билетов на концерты резко упали.



В новом интервью журналу Goldmine на вопрос, был ли гранж решающим фактором в распаде RATT в 1992 году, Steven ответил:



«Многие люди считают, что гранж оказал на нас огромное влияние, но на тот момент он не имел никакого отношения к тому, что случилось с RATT. Мы можем иметь некоторое отношение к музыке, которая появилась в начале 80-х, но к тому времени, когда десятилетие закончилось и вышел альбом [1990 года] "Detonator", сцена была наводнена группами, сделанными по шаблону. Это была такая же большая проблема, как и всё остальное. Дошло до того, что люди говорили: "Ты должен одеваться так-то, двигаться так-то, петь так-то", и всё такое прочее. Весь мир наполнился мини-MÖTLEY CRÜE и мини-RATT, и это стало уже слишком. Всё очень быстро превратилось из чего-то потрясающего в самое худшее. Когда все делают одну и ту же музыку, используют одних и тех же продюсеров и одних и тех же видеорежиссёров, начинаются проблемы. Так что я не столько виню в этом гранж, сколько виню всё, что происходило в ту эпоху».







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