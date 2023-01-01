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Stephen Pearcy

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STEPHEN PEARCY выбрал 5 пластинок для необитаемого острова



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В рамках интервью для AXS TV STEPHEN PEARCY рассказал, какие пять пластинок он бы взял на необитаемый остров:

«Мой номер один: "Physical Graffiti" группы LED ZEPPELIN. Почему? Вы получаете сразу две пластинки по цене одной. Вы получаете практически все песни, которые переплетаются между собой. Здесь есть отличный прилив и отлив, есть музыка, надирающая задницу, есть музыка, вызывающая откат. Но это очень круто. Номер два — это, пожалуй, JUDAS PRIEST "Stained Class". Почему? Ну, примерно в 1979 году Robbin Crosby, мой гитарист в RATT, играл в группе PHENOMENON в Сан-Диего. У меня была группа под названием MICKEY RATT. Мы всегда играли вместе, всегда дружили, всё было очень круто, мирно. Пока однажды я не пришёл к нему на квартиру, а он мне и говорит: "Ты должен послушать эту группу". Он ставит пластинку JUDAS PRIEST, и я спрашиваю: "Что это такое? И что это за парень поёт?" Это был Rob Halford, ну, знаете, Бог Металла. Что я могу ещё добавить? У меня была возможность джемовать с ним, петь с ним, и это просто умопомрачительно. Третьим номером я выберу "Secret Treaties" BLUE ÖYSTER CULT. Почему? Потому что она была для меня жуткой и вызывающей, а я как раз учился играть на гитаре, когда она вышла. Я всё ещё учился, поэтому я включал пластинку и играл всё подряд — включал, пытался выучить, переворачивал, переключал. Так что я выучил эти песни наизусть. А ещё дело в том, что моя группа MICKEY RATT, когда мы играли, сочетала сольные песни с каверами, иначе мы не смогли бы выступать. Так вот, я выбирал такие песни, как "Dominance And Submission" или "Career Of Evil", и даже "Career Of Evil". И никто не знал, кто это, все думали, что это моя группа. Так что вот так».

Что касается четвёртого варианта, то он сказал:

«О-о-о, ну что же, едем дальше. Наверное, будет она — VAN HALEN, первая пластинка. О да, Боже мой. Любой вам скажет... А ведь им пришлось буквально менять и переписывать нотные табулатуры из-за братишки Эда Ван Халена. То, что он делал, было не по правилам. Так что я выбираю эту запись, потому что она была безумной... Когда я встретил этих ребят, я буквально сидел на сцене перед Эдом и просто смотрел. И "подождите, пока я расскажу об этом своим ребятам в Сан-Диего"».

В качестве пятого и последнего варианта Pearcy выбрал "BLACK SABBATH, первую запись с ведьмой на ней":

«В частности, потому, что когда я только начал покупать пластинки, я жил в Сан-Диего. Я не имел никакого отношения к музыке, не играл, ничего не делал. Но однажды друг дал мне этот альбом, принёс его, и мы с ним немного подкрепились кислотой. И он сказал: "Надень наушники". Я так и сделал. В общем, получилось примерно вот так. Вот, пожалуйста, мои пять пластинок».




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