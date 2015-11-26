сегодня



STEPHEN PEARCY : «Никогда не использовал подкладки»



STEPHEN PEARCY недавно опубликовал небольшое сообщение на Facebook:



«Должен высказать свою точку зрения после стольких лет и в связи с некоторыми недавними сообщениями. Во-первых, каждому своё, но никогда RATT (с момента основания в 1981 году) или я сольно не использовали вокальные бэк-дорожки, гид-треки или записанные инструменты. Конечно, у вас бывают неудачные вечера или вы не в восторге от вечеринки, но давайте будем реалистами. Поклонники нашего жанра стали намного умнее в наши дни и либо хотят быть свидетелями провала, либо им уже просто наплевать. Я никогда не утверждал, что я певец с диапазоном в 5 октав и никогда не хотел им быть. Я работаю с первого дня без всякого обмана. Ну а теперь давайте веселиться, скоро мы встретимся — почувствуйте себя счастливыми!»







+2 -0



просмотров: 284

