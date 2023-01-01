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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 41
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 33
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 22
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Stephen Pearcy

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10 июл 2023 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

4 июл 2023 : 		 Вокалист RATT не считает гранж виновным в кончине эпохи глэма

22 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о будущем сборнике

17 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о возможности собрать классический состав RATT

8 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY нашёл автора для книги

14 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY: «ЗСРНР плевать на рок- и хэви-группы 80-х»

8 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY о круизе Monsters Of Rock

13 фев 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о музыкантах, использующих фонограмму

31 янв 2023 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT

14 ноя 2022 : 		 STEPHEN PEARCY представит песню с Jake'ом E. Lee

14 окт 2022 : 		 Сборник STEPHEN PEARCY будет содержать редкий материал

29 авг 2022 : 		 STEPHEN PEARCY на GOLDEN ROBOT RECORDS

18 июл 2022 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY перенес сердечный приступ

6 июл 2022 : 		 STEPHEN PEARCY и ROBBIN CROSBY хотели создать группу с NIKKI SIXX'ом и TOMMY LEE

30 июн 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о борьбе с раком

6 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет классику RATT

19 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY выпустит альбом в этом году

1 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY поймал COVID-19

9 окт 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

6 окт 2021 : 		 Видео полного выступления STEPHEN PEARCY

28 сен 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

8 сен 2021 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT

3 авг 2021 : 		 STEPHEN PEARCY — о раке

23 июл 2021 : 		 STEPHEN PEARCY выпустил документальный фильм

17 июн 2021 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

11 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY собирается выпустить двойной альбом
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|||| 10 июл 2023

Видео с выступления STEPHEN PEARCY



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Видео с выступления STEPHEN PEARCY, которое состоялось в Tag's Summer Stage, Big Flats, New York, доступно для просмотра ниже.






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