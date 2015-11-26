Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
* Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним... 44
*Вокалист METAL CHURCH повесился 41
*Умер басист ZZ TOP 29
*Умер бывший барабанщик SLIPKNOT 28
*Умер вокалист METAL CHURCH 23
[= ||| все новости группы



*

Stephen Pearcy

*



3 авг 2021 : 		 STEPHEN PEARCY — о раке

23 июл 2021 : 		 STEPHEN PEARCY выпустил документальный фильм

17 июн 2021 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

11 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY собирается выпустить двойной альбом

7 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY: «Никогда не использовал подкладки»

28 апр 2021 : 		 Новое видео STEPHEN PEARCY

6 апр 2021 : 		 BOBBY BLOTZER присоединился к STEPHEN'у PEARCY

15 мар 2021 : 		 STEPHEN PEARCY даст концерт с гостями

24 фев 2021 : 		 STEPHEN PEARCY репетирует RATT

5 фев 2021 : 		 Кавер-версия DURAN DURAN от STEPHEN PEARCY

11 дек 2020 : 		 Гитарист STEPHEN'a PEARCY: «Поставим RATT в 2021-м на паузу»

24 ноя 2020 : 		 STEPHEN PEARCY: «В новый альбом войдет материал, который создавался для RATT»

23 окт 2020 : 		 STEPHEN PEARCY представил новый сингл

21 окт 2020 : 		 Вокалист RATT прокомментировал слова вокалиста LINKIN PARK о том, что «глэм слишком белый»

14 июл 2020 : 		 Твиттер STEPHEN PEARCY был хакнут

3 июл 2020 : 		 STEPHEN PEARCY написал #UnMaskAmerica и понеслось

12 июн 2020 : 		 STEPHEN PEARCY о новом сингле

28 апр 2020 : 		 Демо от STEPHEN PEARCY

20 апр 2020 : 		 STEPHEN PEARCY выпустит новый альбом в 2021 году

4 мар 2020 : 		 Новая песня STEPHEN PEARCY

12 ноя 2019 : 		 STEPHEN PEARCY готовится к новому сольнику

8 окт 2019 : 		 STEPHEN PEARCY и DAVE NAVARRO исполняют RATT

10 окт 2018 : 		 Новый сингл STEPHEN PEARCY

24 авг 2018 : 		 Новая песня STEPHEN PEARCY

19 июл 2018 : 		 Детали сольного альбома STEPHEN PEARCY

11 май 2018 : 		 Новый альбом STEPHEN PEARCY выйдет в 2018
Показать далее
| - |

|||| сегодня

STEPHEN PEARCY — о раке



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего интервью STEPHEN PEARCY рассказал о том, как три года боролся с раком печени:

«Сейчас всё вроде бы в порядке. Я соблюдаю правила и слежу за всем. Действительно ли я хочу пройти через всё это, заботясь о своем здоровье, ломая кости и колени, заражаясь стафилококком?

Я не знаю, почему я всё ещё жив. Но послушайте: я ценю каждый день и каждую минуту здесь, на земле, потому что все наши ровесники, кажется, исчезают. И это так тяготит. Но всё под контролем. И я никогда не хотел поднимать эту тему, пока не начал чувствовать себя виноватым».

Pearcy рассказал, что узнал о раке «благодаря анализу крови»:

«У меня был гепатит. Потом, при очередном обследовании, я узнал: "Кстати, у вас там что-то вроде рака. Мы должны заняться этим". И тогда весь твой мир меняется. Тем не менее, я не считал, что надо об этом рассказывать, пока не начал чувствовать себя виноватым. Типа: "Вау, чувак, я могу помочь некоторым людям". Сдайте анализы крови. Позаботьтесь о себе. Узнайте, есть ли у вас гепатит. Если у вас гепатит, надеюсь, он не перерастёт в рак, потому что это запросто может случиться. И теперь я выступаю за то, чтобы заботиться о себе. Для меня это немного личное, но я чувствую, что пришло время поделиться этим».



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 108

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом