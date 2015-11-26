сегодня



STEPHEN PEARCY — о раке



В рамках недавнего интервью STEPHEN PEARCY рассказал о том, как три года боролся с раком печени:



«Сейчас всё вроде бы в порядке. Я соблюдаю правила и слежу за всем. Действительно ли я хочу пройти через всё это, заботясь о своем здоровье, ломая кости и колени, заражаясь стафилококком?



Я не знаю, почему я всё ещё жив. Но послушайте: я ценю каждый день и каждую минуту здесь, на земле, потому что все наши ровесники, кажется, исчезают. И это так тяготит. Но всё под контролем. И я никогда не хотел поднимать эту тему, пока не начал чувствовать себя виноватым».



Pearcy рассказал, что узнал о раке «благодаря анализу крови»:



«У меня был гепатит. Потом, при очередном обследовании, я узнал: "Кстати, у вас там что-то вроде рака. Мы должны заняться этим". И тогда весь твой мир меняется. Тем не менее, я не считал, что надо об этом рассказывать, пока не начал чувствовать себя виноватым. Типа: "Вау, чувак, я могу помочь некоторым людям". Сдайте анализы крови. Позаботьтесь о себе. Узнайте, есть ли у вас гепатит. Если у вас гепатит, надеюсь, он не перерастёт в рак, потому что это запросто может случиться. И теперь я выступаю за то, чтобы заботиться о себе. Для меня это немного личное, но я чувствую, что пришло время поделиться этим».





+1 -0



просмотров: 108

