сегодня



Вокалист RATT прокомментировал слова вокалиста LINKIN PARK о том, что «глэм слишком белый»



В интервью Metal Hammer вокалист LINKIN PARK Mike Shinoda по случаю выходя юбилейной версии "Hybrid Theory" заявил, что «глэм был слишком белой музыкой»:



«В то время если вы бы спросили кого-нибудь, что он слушает, то все бы сказали... Рок, хип-хоп, джаз. Но через пять лет все говорили "всё". "Hybrid Theory" внесла свою лепту. Это часть прогресса по разрушению границ между стилями музыки.



Я слушал 90% рэпа, потом обратил внимание на рок-музыку и заметил: "Что-то тут всё слишком белое". Это то, что вызывало у меня отторжение, особенно глэм. Глэм вызывал ощущение очень белой музыки, а я рос в очень разноплановом городе, так что я не тяготел к нему. Он не вызывал никаких чувств. И дело не в расовой принадлежности. Я не к свожу всё к вопросу цвета кожи. Я говорю про культуру. Когда ню-металл только начинался, он был очень разнообразным».



Эти слова не остались незамеченными, и одним из первых на них отреагировал вокалист RATT Stephen Pearcy, который твитнул ссылку на статью с этим интервью и подписал:



«Ржака, никогда не знал, что рок-музыка имеет расу. Блин, а я и не знал, как ощущается глэм. Спасибо. Для меня как и вся музыка».







+0 -2



( 3 ) просмотров: 658

