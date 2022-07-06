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Stephen Pearcy

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STEPHEN PEARCY и ROBBIN CROSBY хотели создать группу с NIKKI SIXX'ом и TOMMY LEE



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В интервью Tommy London'у из SiriusXM Hair Nation вокалист RATT Stephen Pearcy подтвердил, что он и гитарист RATT Robbin Crosby чуть было не создали группу с Nikki Sixx'ом и Tommy Lee из MÖTLEY CRÜE четыре десятилетия назад, незадолго до того, как их легендарные хард-рок-группы официально начали свою деятельность.

Pearcy рассказал:

«Я готовлю ещё одну книгу — вторую часть — в следующем году, и это одна из историй, которую я не рассказывал. Там много всего — с VAN HALEN, ребятами и всем остальным.

Когда мы познакомились с MÖTLEY — сначала надо рассказать о том, как мы с ними познакомились. Мы с Robbin'ом постоянно гоняли в Голливуд — на Сансет-стрип. Нужно было, чтобы тебя заметили. Ты должен был быть там. MÖTLEY делали то же самое. Nikki, Tommy, Vince [Neal, вокалист CRÜE] делали то же самое. Они спускались по Сансет-стрипу, шли в "Rainbow", шли сюда, упарывались... В общем, мы встретили их на Стрипе, потусовались. Мы подружились и стали "Гладиаторами" — это была наша уличная фишка, когда мы ходили вместе. И у каждого из нас были имена — именно оттуда прозвище Robbin'a "Король". Я не знаю — Nikki дал ему это прозвище или Robbin сам его выбрал.

Итак, в 1982-м году мы действительно стали близкими друзьями. Никки никогда по-настоящему не был доволен. Музыканты приходили и уходили из групп, в то время как происходила вся эта имплозия — в 1981-м, 1982-м годах в Лос-Анджелесе, и вся эта история со Стрипом. В тот момент он не был доволен своей группой.

Так что это правдивая история. Robbin, Nikki, Tommy и я на гитаре — мы репетировали до основания RATT с группой MICKEY RATT в Калвер-Сити. И я думаю, что мы репетировали пару раз. Я не знаю, хотели ли мы создать группу или просто джемовали, но началась какая-то напряжёнка. И Nikki сказал: "Ну нет. Я собираюсь заняться своими делами". А я сказал: "Я остаюсь. Мы с Robbin'ом делаем своё дело". И так тому и быть.

Да, это правдивая история. Правдивая история. Так что если бы это стало группой, это была бы отличная группа на самом деле. Я не знаю, какие песни мы играли, но мы очень поддерживали друг друга в те дни, в самом начале. Это было здорово».

На вопрос, выбрали ли они название для группы или собирались называть себя THE GLADIATORS, Stephen ответил:

«Наверное, так мы и собирались её назвать — THE GLADIATORS. На самом деле я не знаю. Надо уточнить у своего тогдашнего роуди. Я уже забыл. Мы вроде как относились к этому почти серьёзно, если я помню, из серии: "Хорошо. Мы будем этим заниматься. Мы будем репетировать". Но это случалось пару раз, да — пару раз. Вот такая история».




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6 июл 2022
Tomahawk
Группа с двумя отпетыми торчками в наличии, в любом случае, долго бы не прожила.
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6 июл 2022
Klawd Air
Tomahawk, с чего бы? Мотли вон с тремя торчками-бухариками сколько держалась. Или держится. Не знаю, воспринимать ли их стадионный тур, как полноценное возобновление деятельности или нет. Наверное это всë-таки разовая акция.
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