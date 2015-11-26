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Твиттер STEPHEN PEARCY был хакнут



По сообщению SEBASTIAN'a BACH'a, STEPHEN PEARCY сказал, что не размещал сообщение #UnMaskAmerica, и его просто «хакнули»:



«Получил сообщение от @StephenEPearcy + Kristi сказала, что аккаунт Stephen'a был хакнут, и он никогда не размещал сообщение #UnMaskAmerica. Я очень рад это услышать, так как мой кумир и отличный друг в хорошей команде. Мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы вернуть наши жизни в прежнее русло!!!»









































































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