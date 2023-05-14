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*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 22
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Stephen Pearcy

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14 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY: «ЗСРНР плевать на рок- и хэви-группы 80-х»

8 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY о круизе Monsters Of Rock

13 фев 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о музыкантах, использующих фонограмму

31 янв 2023 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT

14 ноя 2022 : 		 STEPHEN PEARCY представит песню с Jake'ом E. Lee

14 окт 2022 : 		 Сборник STEPHEN PEARCY будет содержать редкий материал

29 авг 2022 : 		 STEPHEN PEARCY на GOLDEN ROBOT RECORDS

18 июл 2022 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY перенес сердечный приступ

6 июл 2022 : 		 STEPHEN PEARCY и ROBBIN CROSBY хотели создать группу с NIKKI SIXX'ом и TOMMY LEE

30 июн 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о борьбе с раком

6 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет классику RATT

19 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY выпустит альбом в этом году

1 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY поймал COVID-19

9 окт 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

6 окт 2021 : 		 Видео полного выступления STEPHEN PEARCY

28 сен 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

8 сен 2021 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT

3 авг 2021 : 		 STEPHEN PEARCY — о раке

23 июл 2021 : 		 STEPHEN PEARCY выпустил документальный фильм

17 июн 2021 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

11 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY собирается выпустить двойной альбом

7 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY: «Никогда не использовал подкладки»

28 апр 2021 : 		 Новое видео STEPHEN PEARCY

6 апр 2021 : 		 BOBBY BLOTZER присоединился к STEPHEN'у PEARCY

15 мар 2021 : 		 STEPHEN PEARCY даст концерт с гостями

24 фев 2021 : 		 STEPHEN PEARCY репетирует RATT
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STEPHEN PEARCY: «ЗСРНР плевать на рок- и хэви-группы 80-х»



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STEPHEN PEARCY в интервью радиостанции WRIF подверг критике Зал Славы Рок-н-Ролла за недостаточное количество в нём рок- и хэви-металл-групп:

«Это всё политика. И это самое худшее, что есть в Зале славы. Это, простите, Dave Grohl, но сколько раз Dave может быть представителем или награждённым? Я к тому, что там так много музыкантов 50-х, 60-х, 70-х... Им вообще наплевать на нас, на группы 80-х — им наплевать на голливудскую сцену. Вы не увидите там MÖTLEY [CRÜE] или RATT в ближайшее время. Нам посчастливилось увидеть, как VAN HALEN получили своё место. SCORPIONS там? [JUDAS] PRIEST... Это была веха, когда JUDAS PRIEST попали туда. Они должны были нарушить свои правила, у них не было выбора... Они должны были. Я к тому, что это просто уму непостижимо. Как будто награда раздаётся всем остальным. И даже парням из группы. Вроде как у THE POLICE есть одна, и у Sting'а есть одна [индивидуально]. Их разделили. Награда группе или одному человеку? Нужно ли ему дать две? Ну хоть BLACK SABBATH там есть.

Неизбежно им приходится бросать нам кость. Наш жанр музыки в 80-х принёс миллиарды долларов музыкальной индустрии — целые миллиарды. И что мы получили взамен? "Это не круто. Вы недостаточно пошлые или наглые" или ещё какую-нибудь херню. Да пошли вы на йух! У меня в офисе есть награды, которые значат для меня больше, чем "Грэмми" или что-то ещё, потому что они от хардкорных фанатов, они от сердца. Они не относятся к политике... "Эй, заполните этот бюллетень, и мы изменим его в день голосования". Как мы сейчас выбираем президента».




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14 май 2023
B
Bumba Records
А судьи кто?)
  Dislike!1
14 май 2023
Nord61
Ой, учитывая, сколько всякого R'n'B и хип-хоп сброда понапринимали в этот зал - членство там выглядит, скорее, зашкваром, чем почётом.
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