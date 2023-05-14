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STEPHEN PEARCY: «ЗСРНР плевать на рок- и хэви-группы 80-х»



STEPHEN PEARCY в интервью радиостанции WRIF подверг критике Зал Славы Рок-н-Ролла за недостаточное количество в нём рок- и хэви-металл-групп:



«Это всё политика. И это самое худшее, что есть в Зале славы. Это, простите, Dave Grohl, но сколько раз Dave может быть представителем или награждённым? Я к тому, что там так много музыкантов 50-х, 60-х, 70-х... Им вообще наплевать на нас, на группы 80-х — им наплевать на голливудскую сцену. Вы не увидите там MÖTLEY [CRÜE] или RATT в ближайшее время. Нам посчастливилось увидеть, как VAN HALEN получили своё место. SCORPIONS там? [JUDAS] PRIEST... Это была веха, когда JUDAS PRIEST попали туда. Они должны были нарушить свои правила, у них не было выбора... Они должны были. Я к тому, что это просто уму непостижимо. Как будто награда раздаётся всем остальным. И даже парням из группы. Вроде как у THE POLICE есть одна, и у Sting'а есть одна [индивидуально]. Их разделили. Награда группе или одному человеку? Нужно ли ему дать две? Ну хоть BLACK SABBATH там есть.



Неизбежно им приходится бросать нам кость. Наш жанр музыки в 80-х принёс миллиарды долларов музыкальной индустрии — целые миллиарды. И что мы получили взамен? "Это не круто. Вы недостаточно пошлые или наглые" или ещё какую-нибудь херню. Да пошли вы на йух! У меня в офисе есть награды, которые значат для меня больше, чем "Грэмми" или что-то ещё, потому что они от хардкорных фанатов, они от сердца. Они не относятся к политике... "Эй, заполните этот бюллетень, и мы изменим его в день голосования". Как мы сейчас выбираем президента».







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