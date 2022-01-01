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Stephen Pearcy

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30 июн 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о борьбе с раком

6 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет классику RATT

19 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY выпустит альбом в этом году

1 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY поймал COVID-19

9 окт 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

6 окт 2021 : 		 Видео полного выступления STEPHEN PEARCY

28 сен 2021 : 		 Документальный фильм о STEPHEN PEARCY

8 сен 2021 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT

3 авг 2021 : 		 STEPHEN PEARCY — о раке

23 июл 2021 : 		 STEPHEN PEARCY выпустил документальный фильм

17 июн 2021 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

11 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY собирается выпустить двойной альбом

7 июн 2021 : 		 STEPHEN PEARCY: «Никогда не использовал подкладки»

28 апр 2021 : 		 Новое видео STEPHEN PEARCY

6 апр 2021 : 		 BOBBY BLOTZER присоединился к STEPHEN'у PEARCY

15 мар 2021 : 		 STEPHEN PEARCY даст концерт с гостями

24 фев 2021 : 		 STEPHEN PEARCY репетирует RATT

5 фев 2021 : 		 Кавер-версия DURAN DURAN от STEPHEN PEARCY

11 дек 2020 : 		 Гитарист STEPHEN'a PEARCY: «Поставим RATT в 2021-м на паузу»

24 ноя 2020 : 		 STEPHEN PEARCY: «В новый альбом войдет материал, который создавался для RATT»

23 окт 2020 : 		 STEPHEN PEARCY представил новый сингл

21 окт 2020 : 		 Вокалист RATT прокомментировал слова вокалиста LINKIN PARK о том, что «глэм слишком белый»

14 июл 2020 : 		 Твиттер STEPHEN PEARCY был хакнут

3 июл 2020 : 		 STEPHEN PEARCY написал #UnMaskAmerica и понеслось

12 июн 2020 : 		 STEPHEN PEARCY о новом сингле

28 апр 2020 : 		 Демо от STEPHEN PEARCY
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STEPHEN PEARCY — о борьбе с раком



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STEPHEN PEARCY в рамках недавней беседы вновь коснулся темы борьбы с раком:

«Сейчас я просто слежу за ситуацией. И всё хорошо. Я поддерживаю людей, которые сообщают мне о здоровье и тому подобном. Никогда не предугадаешь, что тебя ждёт. Я пошёл сдавать анализы, и так я всё узнал. Проверка крови, что вы и должны сделать. И они пошли, и вот оно. Так что это пробуждает вас. А потом все вокруг меня умирают — семья, друзья, музыканты — от рака, и это так тревожно, это по-настоящему тревожно. Живите жизнью, любите... Каждый день, когда ноги над землёй, а не под землёй — это хороший день».




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