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STEPHEN PEARCY — о борьбе с раком



STEPHEN PEARCY в рамках недавней беседы вновь коснулся темы борьбы с раком:



«Сейчас я просто слежу за ситуацией. И всё хорошо. Я поддерживаю людей, которые сообщают мне о здоровье и тому подобном. Никогда не предугадаешь, что тебя ждёт. Я пошёл сдавать анализы, и так я всё узнал. Проверка крови, что вы и должны сделать. И они пошли, и вот оно. Так что это пробуждает вас. А потом все вокруг меня умирают — семья, друзья, музыканты — от рака, и это так тревожно, это по-настоящему тревожно. Живите жизнью, любите... Каждый день, когда ноги над землёй, а не под землёй — это хороший день».







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