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Гитарист STEPHEN'a PEARCY: «Поставим RATT в 2021-м на паузу»



В рамках недавнего разговора с "The Classic Metal Show" гитарист группы STEPHEN'а PEARCY Erik Ferentinos сказал, что фанатам RATT не стоит ждать чего-то от группы в 2021 году:



«Думаю, что Steve поставит RATT на паузу в следующем году и займётся сольником. И я не знаю — может, мы увидим реюнион с парнями, что, на мой взгляд, они и должны сделать (говоря о потенциально возможном реюнионе всех живых участников RATT). Никто из них не молодеет».



По словам гитариста, Pearcy вернётся к концертам в 2021 году:



«В любом случае, мы больше привыкли к меньшим по размеру [шоу], и это практически всё, что мы планируем. Потенциально, может быть, будут какие-нибудь весенние выступления... Но мы хотим играть, а люди хотят посещать концерты. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы добиться этого. Я просто счастлив, что [Steven] готов выйти на сцену в его возрасте, — ему 60 лет, и он не боится выходить на сцену и играть. Он жаждет выбраться, и мне это нравится. Так что мы определённо планируем давать концерты. И мы запишем пластинку».













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