VIO-LENCE целиком исполнят дебютный альбом, Eternal Nightmare, в рамках серии специальных выступлений в апреле:



5 - Middle East / Downstairs - Cambridge, MA

6 - Monarch - Brooklyn, NY

7 - Underground Arts - Philadelphia, PA

8 - The Ottobar - Baltimore, MD

10 - The Winchester - Cleveland, OH

11 - Legends Bar & Venue - Cincinnati, OH

12 - Sanctuary - Detroit, MI

13 - Reggies - Chicago, IL







