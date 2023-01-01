сегодня



BOBBY GUSTAFSON об уходе из VIO-LENCE



BOBBY GUSTAFSON в рамках недавнего интервью рассказал о том, почему покинул состав VIO-LENCE:



«Да, [ездить по стране] было тяжело. А с экономикой, как сейчас, все стало становиться дороже. Я к тому, что стоимость перелетов удвоилась с тех пор, как я впервые начал ездить в 2020 году. И ездить туда-сюда было тяжело не только для меня, но и для группы, которая пыталась поддерживать себя в рабочем состоянии. Ты не можешь быть эгоистом и быть единственным, на кого они тратят деньги. Но им [изначально] нужен был кто-то с именем [в их группе], и они попросили меня об этом, и я сказал: "Да. Это будет здорово". В итоге это стало настолько дорого, что коснулось каждой группы, по сути. Дизельное топливо для автобуса, гостиничные номера, перелеты в Европу. Сейчас я слышал, что в Европе берут много — берут деньги с ваших футболок; облагают налогом те группы, которые уезжают из Европы, чтобы попытаться приехать сюда играть. Все пытаются залезть тебе в карман. Сейчас очень трудно что-то заработать... Это больше не рентабельно. Ты занимаешься этим [просто для того, чтобы заниматься], или ты занимаешься этим, чтобы зарабатывать на жизнь? Потому что у тебя все еще есть счета, которые нужно оплачивать дома, так что ты должен что-то зарабатывать. И да, самое худшее — это цены на топливо и автобусы, а там все дизельное, и они просто зашкаливают.



В общем, ситуация сложилась таким образом. Нет никаких обид или чего-то еще. Просто... двигаемся дальше».







+0 -0



просмотров: 134

