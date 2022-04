сегодня



Демонстрационное видео от VIO-LENCE



VIO-LENCE опубликовали видео, в котором демонстрируют исполнение композиции "Let The World Burn", включённой в новый ЕР "Let The World Burn", доступный в следующих вариантах:



- Digipak-CD

- Orange/red marbled (US exclusive)

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- Crimson marbled (EU exclusive - limited to 400)

- Firefly glow marbled (EU exclusive - limited to 300)

- Deep violet marbled (EU exclusive - limited to 200)

- Ochre brown marbled (EU exclusive - limited to 200)

- All digital platforms (Spotify, iTunes, etc)



Трек-лист:



"Flesh From Bone"

"Screaming Always"

"Upon Their Cross"

"Gato Negro"

"Let The World Burn"







