14 июл 2020



VIO-LENCE записали кавер-версию



Гитарист VIO-LENCE Phil Demmel рассказал о ближайших планах группы:



«Мы недавно записали кавер и сделали видео. Так что у нас будут кавер-версии как би-сайды для пяти треков. У нас есть пять новых тем и пять кавер-версий. Скоро мы представим это видео. Оно забавное и получилось отличным. Это всё из серии: "Чем бы нам заполнить паузу между релизами". И я подумал, что это прекрасная идея сделать эту тему, которая нам так нравится».



По словам Demmel'a, группа в ближайшее время планирует отправиться в студию для записи нового ЕР,













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