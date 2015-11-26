Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео U.D.O. 42
*SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во вре... 24
*Бивис и Баттхед возвращаются! 24
*UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в... 23
*Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAG... 16
[= ||| все новости группы



*

Vio-lence

*



14 июл 2020 : 		 VIO-LENCE записали кавер-версию

28 май 2020 : 		 Вокалист VIO-LENCE: «Новый ЕР — это мост между двумя альбомами и демо 93 года»

21 май 2020 : 		 У VIO-LENCE есть две песни

9 май 2020 : 		 Гитарист VIO-LENCE о влиянии COVID-19 на туры

2 апр 2020 : 		 VIO-LENCE на METAL BLADE RECORDS

24 фев 2020 : 		 Воссоединившиеся VIO-LENCE запишут новый ЕР

27 янв 2020 : 		 Бывший гитарист OVERKILL в VIO-LENCE

8 янв 2020 : 		 Видео с текстом от PHIL DEMMEL

27 авг 2019 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

22 апр 2019 : 		 VIO-LENCE исполнили классику EXODUS

14 апр 2019 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

17 янв 2019 : 		 VIO-LENCE сыграют первый альбом целиком

4 май 2018 : 		 Вокалист VIO-LENCE вновь в больнице

30 мар 2018 : 		 Вокалист VIO-LENCE успешно перенёс трасплантацию печени

23 янв 2018 : 		 VIO-LENCE + участники TESTAMENT, EXODUS, DEATH ANGEL, FORBIDDEN выступили на благотворительном концерте

13 янв 2018 : 		 Концерт по сбору средств для вокалиста VIO-LENCE пройдет в январе

21 июн 2017 : 		 У вокалиста VIO-LENCE четвертая стадия цирроза

22 окт 2015 : 		 Винил VIO-LENCE выйдет в ноябре

24 сен 2002 : 		 Новый диск VIO-LENCE
| - |

|||| 14 июл 2020

VIO-LENCE записали кавер-версию



*
zoom
*
* *
Гитарист VIO-LENCE Phil Demmel рассказал о ближайших планах группы:

«Мы недавно записали кавер и сделали видео. Так что у нас будут кавер-версии как би-сайды для пяти треков. У нас есть пять новых тем и пять кавер-версий. Скоро мы представим это видео. Оно забавное и получилось отличным. Это всё из серии: "Чем бы нам заполнить паузу между релизами". И я подумал, что это прекрасная идея сделать эту тему, которая нам так нравится».

По словам Demmel'a, группа в ближайшее время планирует отправиться в студию для записи нового ЕР,

VIO-LENCE Records Cover Song, Films Music Video





Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 377

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом