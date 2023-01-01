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VIO-LENCE не против записи



В рамках недавней беседы с Subculture Entertainment вокалист VIO-LENCE ответил на вопрос о том, думал ли он о записи какого-либо студийного материала:



«Да, конечно. Мы начали работать над некоторыми вещами, а потом у Phil'a [Demmel'a, гитариста-основателя VIO-LENCE] появилось много отличных возможностей для себя -— он поехал с LAMB OF GOD [в качестве гастролирующего гитариста] и занимался другими потрясающими, замечательными вещами. Так что процесс сочинения песен приостановился... У Phil'а много дел — не только музыка, но и семья, и Marta, его жена, играет в BLEEDING THROUGH, и они занимаются разными делами, у них свой бизнес.



Моя дружба с Phil'ом важнее, чем музыка. Вместе мы отлично сочиняем. Но я хочу добавить: Christian — отличный автор. У нас в группе есть Miles Dimitri Baker; он также отличный творческий человек. Я хочу собрать кое-какой материал и выпустить... Я бы хотел выпустить полноформатную пластинку, но в наши дни это довольно сложно, потому что это требует... Ты не хочешь делать так много песен, что начинаешь создавать песни, которые просто заполняют пустоту. Я никогда не хотел бы этого делать, как и Phil или кто-либо другой в этой группе. Поэтому формат EP для нас подходит как нельзя лучше. Мы можем по-настоящему сосредоточиться и создавать треки, которые нам нравятся, а не пытаться сделать 12 песен сразу: "Вот это мы собирались использовать в той песне, но нам нужно заполнить пространство, поэтому давайте используем это в этой песне". Я не хочу попасть в такое положение. И я знаю, что многие группы в наши дни записывают 12-песенные альбомы, что должно быть очень сложно. И пытаться продюсировать их каждые два года тоже нелегко. Я хочу, чтобы задачей было не что-то из серии: "Заполним ли мы свободное время?" или "Сможем ли мы записать 12 песен?" Я хочу, чтобы задачей было: "Это лучшее из того дерьма, что мы можем выпустить?" И этот формат из пяти песен очень хорош для нас, чтобы попытаться добиться успеха».











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