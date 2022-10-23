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VIO-LENCE расстались с гитаристом



VIO-LENCE сообщили о том, что расстались с гитаристом Bobby Gustafson'ом.



«VIO-LENCE и Bobby Gustafson пришли к обоюдному решению пойти разной дорогой. Группа считает "логистические разногласия слишком сложными для нормального функционирования". Оставшиеся члены благодарны Bobby за всё, что он сделал. Мы желаем его всего самого лучшего!»











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