VIO-LENCE расстались с гитаристом

VIO-LENCE сообщили о том, что расстались с гитаристом Bobby Gustafson'ом.
«VIO-LENCE и Bobby Gustafson пришли к обоюдному решению пойти разной дорогой. Группа считает "логистические разногласия слишком сложными для нормального функционирования". Оставшиеся члены благодарны Bobby за всё, что он сделал. Мы желаем его всего самого лучшего!»
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Чем эта долбежка, скажем, лучше, чем долбежка более популярных Slayer и Sepultura с второй половины 80-х на начало 90-х? Или тех же Testament? Вся эта мастурбация по около андеграундным группам мне не ясна. Кому-то нравится - ок. Вызывало бы еще больше вопросов, если бы с такой музыкой, как у них, и без, образно выражаясь, мгновенно располагающих мелодий, они были бы очень популярны во всем мире, а не только в пределах 100 квартир и пары локальных клубов.