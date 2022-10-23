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*ACCEPT выступили без вокалиста 17
*Участники PARADISE LOST в HOST 15
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 11
*Новая песня DARKTHRONE 11
*ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA 8
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Vio-lence

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23 окт 2022 : 		 VIO-LENCE расстались с гитаристом

15 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE

11 авг 2022 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

19 июл 2022 : 		 Новый ЕР VIO-LENCE доступен для прослушивания

7 июн 2022 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

29 апр 2022 : 		 Демонстрационное видео от VIO-LENCE

20 апр 2022 : 		 Демонстрационное видео от VIO-LENCE

13 апр 2022 : 		 Вокалист VIO-LENCE — о выступлениях без Phil'a

17 мар 2022 : 		 Гитарист VIO-LENCE жалеет, что пропустит концерты группы

25 фев 2022 : 		 VIO-LENCE думают о новом ЕР

14 фев 2022 : 		 Новое видео VIO-LENCE

12 фев 2022 : 		 Новая песня VIO-LENCE

10 янв 2022 : 		 Первый за 29 лет трек VIO-LENCE

9 дек 2021 : 		 PHIL DEMMEL — о новом ЕР VIO-LENCE

14 ноя 2021 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

7 сен 2021 : 		 PHIL DEMMEL — о заразном концерте VIO-LENCE

6 сен 2021 : 		 Вокалист VIO-LENCE защищает свое право не принимать дозу

25 авг 2021 : 		 Бывший басист D.R.I. сдал назад

23 авг 2021 : 		 Вокалист VIO-LENCE подцепил COVID-19

9 авг 2021 : 		 VIO-LENCE сыграли новый трек

22 июл 2021 : 		 Вокалист VIO-LENCE о новом ЕР

17 июн 2021 : 		 ЕР VIO-LENCE выйдет в 2022

27 апр 2021 : 		 VIO-LENCE завершили запись

9 фев 2021 : 		 Гитарист VIO-LENCE, вокалист TYKETTO и другие исполняют SCORPIONS

23 янв 2021 : 		 VIO-LENCE приступили к записи

2 янв 2021 : 		 VIO-LENCE начнут запись зимой
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VIO-LENCE расстались с гитаристом



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VIO-LENCE сообщили о том, что расстались с гитаристом Bobby Gustafson'ом.

«VIO-LENCE и Bobby Gustafson пришли к обоюдному решению пойти разной дорогой. Группа считает "логистические разногласия слишком сложными для нормального функционирования". Оставшиеся члены благодарны Bobby за всё, что он сделал. Мы желаем его всего самого лучшего!»






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23 окт 2022
Saxon9
Посмотрел профессиональную съемку VIO-Lence. Вот теперь очевидно, кто нарезает треш-метал, а кто теребонькает хард рок для пенсионеров/детсадовцев и каверы на Grouppa krovi na rjukave.
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23 окт 2022
gravitgroove
Saxon9, поясни мне, будь добр, чем трэш - метал превыше остальной музыки и просто хорошо звучащей песни, в каком бы жанре или стилисте она не была записана? Конечно же если бы тут сидела та старая ворчливая хрень под ником Hellector, он бы написал, что -то в духе: «ты задаешь глупые вопросы в обществе умных и имеющих хороший вкус людей», но я надеюсь, что ты не больной на голову, в отличит от него и ему подобных с говном вместо мозгов, кому важнее непопулярность и узкая элитарность группы, чем ее содержание.
Чем эта долбежка, скажем, лучше, чем долбежка более популярных Slayer и Sepultura с второй половины 80-х на начало 90-х? Или тех же Testament? Вся эта мастурбация по около андеграундным группам мне не ясна. Кому-то нравится - ок. Вызывало бы еще больше вопросов, если бы с такой музыкой, как у них, и без, образно выражаясь, мгновенно располагающих мелодий, они были бы очень популярны во всем мире, а не только в пределах 100 квартир и пары локальных клубов.
Like!1
23 окт 2022
R
Red One
gravitgroove, ничем. Трэш - один из самых примитивных жанров, который завершен на Кил Ем Олл и Рейн ин Блад. Всё остальное - вариации графоманов, не умеющих в музыку
23 окт 2022
o
olly71
Густаффсон во Флориде а Vio-lence в Сан-Францизко так себе удобство на репетицию 9 часов на самолёте лететь.
23 окт 2022
R
Red One
olly71, билеты даже туром не отобьёшь. + отпуск на работе за свой счёт брать.

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