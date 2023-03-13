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VIO-LENCE отыграли без оригинальных членов



11 марта в Мельбурне группа VIO-LENCE выступила без оригинальных членов — заболевшего Sean'a Killian'a заменил Jason North из TRUTH CORRODED.







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