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Vio-lence

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|||| сегодня

VIO-LENCE отыграли без оригинальных членов



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11 марта в Мельбурне группа VIO-LENCE выступила без оригинальных членов — заболевшего Sean'a Killian'a заменил Jason North из TRUTH CORRODED.




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13 мар 2023
G
Gleb Monster
«без оригинальных членов» это Lynyrd Skynyrd. На втором месте Пантера, где Рекс то выйдет, то нет
13 мар 2023
o
olly71
Gleb Monster, stratovarius Napalm Death да не мало подобных групп ещё

просмотров: 453

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