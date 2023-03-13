×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER
62
DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути...
16
Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме
14
Видео с выступления FEAR FACTORY
11
MARTY FRIEDMAN намекает
8
Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот
8
Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной
8
Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH
8
Новая песня KILLING JOKE
7
Бывший барабанщик MOTÖRHEAD категорически против пения ...
7
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER
62
DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути...
16
Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме
14
Видео с выступления FEAR FACTORY
11
MARTY FRIEDMAN намекает
8
все новости группы
Vio-lence
США
Thrash Metal
http://www.vio-lence.com
Myspace:
http://www.myspace.com/28795821
13 мар 2023
:
VIO-LENCE отыграли без оригинальных членов
11 мар 2023
:
BOBBY GUSTAFSON об уходе из VIO-LENCE
7 мар 2023
:
Видео с выступления VIO-LENCE
7 мар 2023
:
VIO-LENCE не против записи
4 мар 2023
:
Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE
2 мар 2023
:
VIO-LENCE хотели схлопнуться, но пока живы
1 мар 2023
:
VIO-LENCE выступили с новым барабанщком
28 фев 2023
:
Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE
25 фев 2023
:
Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE
21 фев 2023
:
VIO-LENCE нашли барабанщика
10 фев 2023
:
VIO-LENCE подтвердили, что PERRY STRICKLAND вне группы
10 фев 2023
:
PERRY STRICKLAND покинул VIO-LENCE
23 окт 2022
:
VIO-LENCE расстались с гитаристом
15 сен 2022
:
Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE
11 авг 2022
:
Видео с выступления VIO-LENCE
19 июл 2022
:
Новый ЕР VIO-LENCE доступен для прослушивания
7 июн 2022
:
Видео с выступления VIO-LENCE
29 апр 2022
:
Демонстрационное видео от VIO-LENCE
20 апр 2022
:
Демонстрационное видео от VIO-LENCE
13 апр 2022
:
Вокалист VIO-LENCE — о выступлениях без Phil'a
17 мар 2022
:
Гитарист VIO-LENCE жалеет, что пропустит концерты группы
25 фев 2022
:
VIO-LENCE думают о новом ЕР
14 фев 2022
:
Новое видео VIO-LENCE
12 фев 2022
:
Новая песня VIO-LENCE
10 янв 2022
:
Первый за 29 лет трек VIO-LENCE
9 дек 2021
:
PHIL DEMMEL — о новом ЕР VIO-LENCE
14 ноя 2021
:
Видео с выступления VIO-LENCE
7 сен 2021
:
PHIL DEMMEL — о заразном концерте VIO-LENCE
6 сен 2021
:
Вокалист VIO-LENCE защищает свое право не принимать дозу
25 авг 2021
:
Бывший басист D.R.I. сдал назад
23 авг 2021
:
Вокалист VIO-LENCE подцепил COVID-19
9 авг 2021
:
VIO-LENCE сыграли новый трек
22 июл 2021
:
Вокалист VIO-LENCE о новом ЕР
17 июн 2021
:
ЕР VIO-LENCE выйдет в 2022
27 апр 2021
:
VIO-LENCE завершили запись
9 фев 2021
:
Гитарист VIO-LENCE, вокалист TYKETTO и другие исполняют SCORPIONS
23 янв 2021
:
VIO-LENCE приступили к записи
2 янв 2021
:
VIO-LENCE начнут запись зимой
29 ноя 2020
:
У VIO-LENCE готово четыре трека
17 окт 2020
:
VIO-LENCE сочинили четыре песни
20 авг 2020
:
Кавер-версия DEAD KENNEDYS от VIO-LENCE
21 июл 2020
:
Музыканты TESLA, VIO-LENCE и JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполняют PAT'a TRAVS'a
15 июл 2020
:
Музыканты LAST IN LINE, VIO-LENCE, Ex-MEGADETH исполняют кавер-версию GAMMA
14 июл 2020
:
VIO-LENCE записали кавер-версию
28 май 2020
:
Вокалист VIO-LENCE: «Новый ЕР — это мост между двумя альбомами и демо 93 года»
21 май 2020
:
У VIO-LENCE есть две песни
9 май 2020
:
Гитарист VIO-LENCE о влиянии COVID-19 на туры
2 апр 2020
:
VIO-LENCE на METAL BLADE RECORDS
24 фев 2020
:
Воссоединившиеся VIO-LENCE запишут новый ЕР
27 янв 2020
:
Бывший гитарист OVERKILL в VIO-LENCE
8 янв 2020
:
Видео с текстом от PHIL DEMMEL
27 авг 2019
:
Видео с выступления VIO-LENCE
22 апр 2019
:
VIO-LENCE исполнили классику EXODUS
14 апр 2019
:
Видео с выступления VIO-LENCE
17 янв 2019
:
VIO-LENCE сыграют первый альбом целиком
4 май 2018
:
Вокалист VIO-LENCE вновь в больнице
30 мар 2018
:
Вокалист VIO-LENCE успешно перенёс трасплантацию печени
23 янв 2018
:
VIO-LENCE + участники TESTAMENT, EXODUS, DEATH ANGEL, FORBIDDEN выступили на благотворительном концерте
13 янв 2018
:
Концерт по сбору средств для вокалиста VIO-LENCE пройдет в январе
21 июн 2017
:
У вокалиста VIO-LENCE четвертая стадия цирроза
22 окт 2015
:
Винил VIO-LENCE выйдет в ноябре
24 сен 2002
:
Новый диск VIO-LENCE
сегодня
VIO-LENCE отыграли без оригинальных членов
11 марта в Мельбурне группа VIO-LENCE выступила без оригинальных членов — заболевшего Sean'a Killian'a заменил Jason North из TRUTH CORRODED.
+0
-1
(
2
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
13 мар 2023
G
Gleb Monster
«без оригинальных членов» это Lynyrd Skynyrd. На втором месте Пантера, где Рекс то выйдет, то нет
13 мар 2023
o
olly71
Gleb Monster
,
stratovarius Napalm Death да не мало подобных групп ещё
просмотров: 453
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).