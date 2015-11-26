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Vio-lence

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23 авг 2021 : 		 Вокалист VIO-LENCE подцепил COVID-19

9 авг 2021 : 		 VIO-LENCE сыграли новый трек

22 июл 2021 : 		 Вокалист VIO-LENCE о новом ЕР

17 июн 2021 : 		 ЕР VIO-LENCE выйдет в 2022

27 апр 2021 : 		 VIO-LENCE завершили запись

9 фев 2021 : 		 Гитарист VIO-LENCE, вокалист TYKETTO и другие исполняют SCORPIONS

23 янв 2021 : 		 VIO-LENCE приступили к записи

2 янв 2021 : 		 VIO-LENCE начнут запись зимой

29 ноя 2020 : 		 У VIO-LENCE готово четыре трека

17 окт 2020 : 		 VIO-LENCE сочинили четыре песни

20 авг 2020 : 		 Кавер-версия DEAD KENNEDYS от VIO-LENCE

21 июл 2020 : 		 Музыканты TESLA, VIO-LENCE и JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполняют PAT'a TRAVS'a

15 июл 2020 : 		 Музыканты LAST IN LINE, VIO-LENCE, Ex-MEGADETH исполняют кавер-версию GAMMA

14 июл 2020 : 		 VIO-LENCE записали кавер-версию

28 май 2020 : 		 Вокалист VIO-LENCE: «Новый ЕР — это мост между двумя альбомами и демо 93 года»

21 май 2020 : 		 У VIO-LENCE есть две песни

9 май 2020 : 		 Гитарист VIO-LENCE о влиянии COVID-19 на туры

2 апр 2020 : 		 VIO-LENCE на METAL BLADE RECORDS

24 фев 2020 : 		 Воссоединившиеся VIO-LENCE запишут новый ЕР

27 янв 2020 : 		 Бывший гитарист OVERKILL в VIO-LENCE

8 янв 2020 : 		 Видео с текстом от PHIL DEMMEL

27 авг 2019 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

22 апр 2019 : 		 VIO-LENCE исполнили классику EXODUS

14 апр 2019 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

17 янв 2019 : 		 VIO-LENCE сыграют первый альбом целиком

4 май 2018 : 		 Вокалист VIO-LENCE вновь в больнице
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|||| 23 авг 2021

Вокалист VIO-LENCE подцепил COVID-19



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Вокалист VIO-LENCE Sean Killian подцепил COVID-19 и был доставлен в больницу.

«В четверг я попал в больницу, чтобы пройти курс лечения от Covid. Я заразился вирусом от друга, который не знал, что является его носителем. Я чувствую себя намного лучше, но в данный момент мои легкие работают хуже. Сатурация в норме, все остальные симптомы также прошли. У меня будет период восстановления, который займет некоторое время.

Мне жаль, что нам пришлось внести коррективы в наше расписание, но в данный момент я не могу выступать на том уровне, которого ожидают и заслуживают наши поклонники и группа. Это временно, VIO-LENCE обязательно вернутся на сцену в ближайшее время!»

VIO-LENCE Singer SEAN KILLIAN Hospitalized With COVID-19: 'My Lung Capacity Is Diminished'





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