23 авг 2021



Вокалист VIO-LENCE подцепил COVID-19



Вокалист VIO-LENCE Sean Killian подцепил COVID-19 и был доставлен в больницу.



«В четверг я попал в больницу, чтобы пройти курс лечения от Covid. Я заразился вирусом от друга, который не знал, что является его носителем. Я чувствую себя намного лучше, но в данный момент мои легкие работают хуже. Сатурация в норме, все остальные симптомы также прошли. У меня будет период восстановления, который займет некоторое время.



Мне жаль, что нам пришлось внести коррективы в наше расписание, но в данный момент я не могу выступать на том уровне, которого ожидают и заслуживают наши поклонники и группа. Это временно, VIO-LENCE обязательно вернутся на сцену в ближайшее время!»













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