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Vio-lence

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PHIL DEMMEL — о заразном концерте VIO-LENCE



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PHIL DEMMEL в рамках промоушна выступления METAL ALLEGIANCE 25 сентября коснулся темы концерта VIO-LENCE, после которого все подцепили COVID:

«Мы выступали во Фресно около месяца назад, и это оказалось мероприятием по суперраспространению. [Смеётся]. И мы всем домом подхватили COVID. Так что мы провели пару недель, залечиваясь и поправляясь... Это был наш первый концерт с Bobby Gustafson'ом (экс-OVERKILL) и Christian'ом Olde Wolbers'ом из FEAR FACTORY и POWERFLO; это был их первый концерт с нами. Мы играли в небольшом клубе, думаю, на 300 мест, и это была чашка Петри с настоящей чумой. Это сыграло свою роль, кроме того, что все заболели. В этом плане всё было печально. Потому что мы должны были играть на Bloodstock [Open Air в Великобритании] и фестивале Alcatraz [в Бельгии] на следующей неделе, но потом мы не смогли поехать, потому что все заболели. Затем у нас были концерты в Южной Калифорнии. Мы отменили, наверное, семь концертов из-за всего, что произошло».

PHIL DEMMEL Says VIO-LENCE

















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