17 окт 2020



VIO-LENCE сочинили четыре песни



Гитарист VIO-LENCE Phil Demmel в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым ЕР, релиз которого предварительно намечен на следующий год на Metal Blade Records.



«Мы запишем пятипесенный ЕР. И буквально вчера закончили сочинение четвертого трека и я очень доволен им. Это быстрый материал. Песни сложно играть. Sean звучит потрясно — его голос просто бомба. Perry просто безумен, прям как Animal [из Маппетс-шоу]. И риффы жесткие — я хорошо себя подстегнул насчет них. Я не хочу просто взять гитару и сыграть что-то, я хочу, чтобы все это было сложно. И это было для меня сложно — я заставлял себя. Так что четыре темы уже есть. Мы, скорее всего, в ближайшие месяцы начнем запись, а в следующем году, быть может, все выйдет».













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