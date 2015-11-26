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Vio-lence

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22 июл 2021 : 		 Вокалист VIO-LENCE о новом ЕР

17 июн 2021 : 		 ЕР VIO-LENCE выйдет в 2022

27 апр 2021 : 		 VIO-LENCE завершили запись

9 фев 2021 : 		 Гитарист VIO-LENCE, вокалист TYKETTO и другие исполняют SCORPIONS

23 янв 2021 : 		 VIO-LENCE приступили к записи

2 янв 2021 : 		 VIO-LENCE начнут запись зимой

29 ноя 2020 : 		 У VIO-LENCE готово четыре трека

17 окт 2020 : 		 VIO-LENCE сочинили четыре песни

20 авг 2020 : 		 Кавер-версия DEAD KENNEDYS от VIO-LENCE

21 июл 2020 : 		 Музыканты TESLA, VIO-LENCE и JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполняют PAT'a TRAVS'a

15 июл 2020 : 		 Музыканты LAST IN LINE, VIO-LENCE, Ex-MEGADETH исполняют кавер-версию GAMMA

14 июл 2020 : 		 VIO-LENCE записали кавер-версию

28 май 2020 : 		 Вокалист VIO-LENCE: «Новый ЕР — это мост между двумя альбомами и демо 93 года»

21 май 2020 : 		 У VIO-LENCE есть две песни

9 май 2020 : 		 Гитарист VIO-LENCE о влиянии COVID-19 на туры

2 апр 2020 : 		 VIO-LENCE на METAL BLADE RECORDS

24 фев 2020 : 		 Воссоединившиеся VIO-LENCE запишут новый ЕР

27 янв 2020 : 		 Бывший гитарист OVERKILL в VIO-LENCE

8 янв 2020 : 		 Видео с текстом от PHIL DEMMEL

27 авг 2019 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

22 апр 2019 : 		 VIO-LENCE исполнили классику EXODUS

14 апр 2019 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

17 янв 2019 : 		 VIO-LENCE сыграют первый альбом целиком

4 май 2018 : 		 Вокалист VIO-LENCE вновь в больнице

30 мар 2018 : 		 Вокалист VIO-LENCE успешно перенёс трасплантацию печени

23 янв 2018 : 		 VIO-LENCE + участники TESTAMENT, EXODUS, DEATH ANGEL, FORBIDDEN выступили на благотворительном концерте
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Вокалист VIO-LENCE о новом ЕР



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Sean Killian в рамках одного из недавних интервью рассказал о решении VIO-LENCE выпустить ЕР:

«Это было после [одного] концерта [мы играли с SACRED REICH] в Аризоне, когда Phil [Demmel, гитара] и я серьезно начали говорить об этом, потому что именно мы написали 'Eternal Nightmare'. Мы поговорили о том, кто будет участвовать, и решили, что если мы это сделаем, то мы должны быть на высоте, понимаете? Мы должны быть в напряжении, проводить время в студии и выкладываться на 100%. Потребовалось некоторое время — около восьми месяцев или около того — чтобы наладить работу в плане расписания, но когда все начало обретать форму, и мы стали подстраиваться друг под друга в студии, писать новые песни, тексты и т.д., все было очень естественно от начала и до конца. В настоящее время пластинка находится на стадии сведения, и мы очень довольны тем, что из этого получилось».

VIO-LENCE Frontman On Upcoming EP: 'Everything Felt Really Natural From Start To Finish'



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