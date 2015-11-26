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Вокалист VIO-LENCE о новом ЕР



Sean Killian в рамках одного из недавних интервью рассказал о решении VIO-LENCE выпустить ЕР:



«Это было после [одного] концерта [мы играли с SACRED REICH] в Аризоне, когда Phil [Demmel, гитара] и я серьезно начали говорить об этом, потому что именно мы написали 'Eternal Nightmare'. Мы поговорили о том, кто будет участвовать, и решили, что если мы это сделаем, то мы должны быть на высоте, понимаете? Мы должны быть в напряжении, проводить время в студии и выкладываться на 100%. Потребовалось некоторое время — около восьми месяцев или около того — чтобы наладить работу в плане расписания, но когда все начало обретать форму, и мы стали подстраиваться друг под друга в студии, писать новые песни, тексты и т.д., все было очень естественно от начала и до конца. В настоящее время пластинка находится на стадии сведения, и мы очень довольны тем, что из этого получилось».







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