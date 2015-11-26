|
|
|
|
|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Вокалист VIO-LENCE о новом ЕР
Sean Killian в рамках одного из недавних интервью рассказал о решении VIO-LENCE выпустить ЕР:
«Это было после [одного] концерта [мы играли с SACRED REICH] в Аризоне, когда Phil [Demmel, гитара] и я серьезно начали говорить об этом, потому что именно мы написали 'Eternal Nightmare'. Мы поговорили о том, кто будет участвовать, и решили, что если мы это сделаем, то мы должны быть на высоте, понимаете? Мы должны быть в напряжении, проводить время в студии и выкладываться на 100%. Потребовалось некоторое время — около восьми месяцев или около того — чтобы наладить работу в плане расписания, но когда все начало обретать форму, и мы стали подстраиваться друг под друга в студии, писать новые песни, тексты и т.д., все было очень естественно от начала и до конца. В настоящее время пластинка находится на стадии сведения, и мы очень довольны тем, что из этого получилось».
|
|
|
|
|
|
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).