сегодня



У VIO-LENCE готово четыре трека



Гитарист VIO-LENCE Phil Demmel сообщил, что группа продолжает работу над новым материалом, который выйдет в конце следующего года:



«Это очень небыстрый процесс, потому что каждый работает над деталями. У нас был ЕР, который вышел на Metal Blade, — пять песен и кавер-версия, но это лишь часть. У нас есть ещё четыре песни, которые уже готовы. И мы приступили к пятой, над демо которой и работаем.



Christian Olde Wolbers из FEAR FACTORY теперь играет у нас на басу, и он продюсирует наши демо и выполняет обязанности звукорежиссёра. Так что очень классно, что у нас такой человек под рукой. У нас есть установка в комнате для джемов, мы подтянули Bobby Gustafson'а из OVERKILL. Он наш гитарист, он будет на этой записи. И впервые мы сели и прошлись по этим песням. Они смотрели видео, но эти треки очень непростые, чувак. Мне сложно их играть, я всё ещё работаю над некоторыми частями».





+0 -0



просмотров: 169

