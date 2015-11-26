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Vio-lence

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|||| сегодня

У VIO-LENCE готово четыре трека



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Гитарист VIO-LENCE Phil Demmel сообщил, что группа продолжает работу над новым материалом, который выйдет в конце следующего года:

«Это очень небыстрый процесс, потому что каждый работает над деталями. У нас был ЕР, который вышел на Metal Blade, — пять песен и кавер-версия, но это лишь часть. У нас есть ещё четыре песни, которые уже готовы. И мы приступили к пятой, над демо которой и работаем.

Christian Olde Wolbers из FEAR FACTORY теперь играет у нас на басу, и он продюсирует наши демо и выполняет обязанности звукорежиссёра. Так что очень классно, что у нас такой человек под рукой. У нас есть установка в комнате для джемов, мы подтянули Bobby Gustafson'а из OVERKILL. Он наш гитарист, он будет на этой записи. И впервые мы сели и прошлись по этим песням. Они смотрели видео, но эти треки очень непростые, чувак. Мне сложно их играть, я всё ещё работаю над некоторыми частями».



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