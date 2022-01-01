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*Новое видео RAMMSTEIN 23
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 17
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 15
*Новое видео KID ROCK 13
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Vio-lence

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Гитарист VIO-LENCE жалеет, что пропустит концерты группы



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Phil Demmel в рамках недавнего интервью выразил сожаление, что пропустит ряд концертов коллектива:

«На подходе некоторые мероприятия VIO-LENCE, в которых я не смогу принять участие из-за выбора, который я делаю в своей карьере. VIO-LENCE был побочным проектом, которым мы занимались. Было понятно, что я занимаюсь другими вещами, и что подобное может случиться. Они не собирались устраивать полноценные туры, поэтому пытаться запланировать что-то становится сложно. В итоге я не смогу играть с VIO-LENCE, что немного огорчает, потому что... Я ведь единственный участник VIO-LENCE, который не пропустил ни одного концерта. Так что, да, есть клуб VIO-LENCE, и в нем много бывших участников. Но я никогда не уходил из группы. Я нес этот факел все время и не пропустил ни одного шоу!»

PHIL DEMMEL Says He Will Miss Some VIO-LENCE Shows Due To Other Touring Commitments: 'I Need To Be A Little Selfish'





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