сегодня



Гитарист VIO-LENCE жалеет, что пропустит концерты группы



Phil Demmel в рамках недавнего интервью выразил сожаление, что пропустит ряд концертов коллектива:



«На подходе некоторые мероприятия VIO-LENCE, в которых я не смогу принять участие из-за выбора, который я делаю в своей карьере. VIO-LENCE был побочным проектом, которым мы занимались. Было понятно, что я занимаюсь другими вещами, и что подобное может случиться. Они не собирались устраивать полноценные туры, поэтому пытаться запланировать что-то становится сложно. В итоге я не смогу играть с VIO-LENCE, что немного огорчает, потому что... Я ведь единственный участник VIO-LENCE, который не пропустил ни одного концерта. Так что, да, есть клуб VIO-LENCE, и в нем много бывших участников. Но я никогда не уходил из группы. Я нес этот факел все время и не пропустил ни одного шоу!»













+0 -1



просмотров: 183

