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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 35
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 21
*MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях 21
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Vio-lence

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25 фев 2022 : 		 VIO-LENCE думают о новом ЕР

14 фев 2022 : 		 Новое видео VIO-LENCE

12 фев 2022 : 		 Новая песня VIO-LENCE

10 янв 2022 : 		 Первый за 29 лет трек VIO-LENCE

9 дек 2021 : 		 PHIL DEMMEL — о новом ЕР VIO-LENCE

14 ноя 2021 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

7 сен 2021 : 		 PHIL DEMMEL — о заразном концерте VIO-LENCE

6 сен 2021 : 		 Вокалист VIO-LENCE защищает свое право не принимать дозу

25 авг 2021 : 		 Бывший басист D.R.I. сдал назад

23 авг 2021 : 		 Вокалист VIO-LENCE подцепил COVID-19

9 авг 2021 : 		 VIO-LENCE сыграли новый трек

22 июл 2021 : 		 Вокалист VIO-LENCE о новом ЕР

17 июн 2021 : 		 ЕР VIO-LENCE выйдет в 2022

27 апр 2021 : 		 VIO-LENCE завершили запись

9 фев 2021 : 		 Гитарист VIO-LENCE, вокалист TYKETTO и другие исполняют SCORPIONS

23 янв 2021 : 		 VIO-LENCE приступили к записи

2 янв 2021 : 		 VIO-LENCE начнут запись зимой

29 ноя 2020 : 		 У VIO-LENCE готово четыре трека

17 окт 2020 : 		 VIO-LENCE сочинили четыре песни

20 авг 2020 : 		 Кавер-версия DEAD KENNEDYS от VIO-LENCE

21 июл 2020 : 		 Музыканты TESLA, VIO-LENCE и JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполняют PAT'a TRAVS'a

15 июл 2020 : 		 Музыканты LAST IN LINE, VIO-LENCE, Ex-MEGADETH исполняют кавер-версию GAMMA

14 июл 2020 : 		 VIO-LENCE записали кавер-версию

28 май 2020 : 		 Вокалист VIO-LENCE: «Новый ЕР — это мост между двумя альбомами и демо 93 года»

21 май 2020 : 		 У VIO-LENCE есть две песни

9 май 2020 : 		 Гитарист VIO-LENCE о влиянии COVID-19 на туры
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VIO-LENCE думают о новом ЕР



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Гитарист VIO-LENCE Phil Demmel в рамках недавнего интервью рассказал о ближайших творческих планах группы:

«Я бы хотел сделать ещё один EP, а не альбом, и мы уже работаем над песнями для него, и, надеюсь, мы приступим к записи к следующей осени. Мы хотим постоянно выпускать музыку и постоянно давать концерты. На данном этапе мы рады за всех, кто всё ещё переживает за эту группу. Я говорю спасибо за то, что вы всё ещё слушаете и поддерживаете нас. Мы с нетерпением ждём концертов, так что несите VIO-LENCE в массы!»

VIO-LENCE Hopes To Record Another EP By The Fall








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