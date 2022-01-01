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VIO-LENCE думают о новом ЕР



Гитарист VIO-LENCE Phil Demmel в рамках недавнего интервью рассказал о ближайших творческих планах группы:



«Я бы хотел сделать ещё один EP, а не альбом, и мы уже работаем над песнями для него, и, надеюсь, мы приступим к записи к следующей осени. Мы хотим постоянно выпускать музыку и постоянно давать концерты. На данном этапе мы рады за всех, кто всё ещё переживает за эту группу. Я говорю спасибо за то, что вы всё ещё слушаете и поддерживаете нас. Мы с нетерпением ждём концертов, так что несите VIO-LENCE в массы!»



















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