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*MEGADETH кинули автора обложки? 32
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 30
*Новое видео LIMP BIZKIT 27
*Потери в NERVOSA 24
*Не упусти кассету METALLICA! 18
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Vio-lence

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10 фев 2023 : 		 VIO-LENCE подтвердили, что PERRY STRICKLAND вне группы

10 фев 2023 : 		 PERRY STRICKLAND покинул VIO-LENCE

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VIO-LENCE подтвердили, что PERRY STRICKLAND вне группы



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VIO-LENCE отреагировали на сообщение PERRY STRICKLAND об уходе из группы постом со словами: «Никто не уходит из Vio-Lence!!!»

Когда один из поклонников ответил: " Perry говорит другое!", аккаунт VIO-LENCE дополнил: «Как я и утверждали ранее, никто не уходит из VIO-LENCE».

Другой фанат написал "Ну, он ушел", ссылаясь на то, что Perry "ушел" из VIO-LENCE, на что VIO-LENCE ответили:

«Нет, не ушел, он больше не в группе».




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