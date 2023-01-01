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VIO-LENCE подтвердили, что PERRY STRICKLAND вне группы



VIO-LENCE отреагировали на сообщение PERRY STRICKLAND об уходе из группы постом со словами: «Никто не уходит из Vio-Lence!!!»



Когда один из поклонников ответил: " Perry говорит другое!", аккаунт VIO-LENCE дополнил: «Как я и утверждали ранее, никто не уходит из VIO-LENCE».



Другой фанат написал "Ну, он ушел", ссылаясь на то, что Perry "ушел" из VIO-LENCE, на что VIO-LENCE ответили:



«Нет, не ушел, он больше не в группе».





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