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PHIL DEMMEL — о новом ЕР VIO-LENCE



В рамках недавнего интервью PHIL DEMMEL рассказал о будущем ЕР VIO-LENCE:



«Мы решили написать [новый материал]. Я не хотел делать полноформатную запись. Десять композиций — это просто... У меня дома ребёнок. У меня есть пятилетний ребёнок, который просто излучает огромную энергию и изматывает меня. Так что моё время очень ценно, и у меня просто нет времени на сочинение полноценной пластинки. Я посчитал, что нужно сделать небольшие детские шаги вместе с группой и посмотреть, сможем ли мы написать пару мелодий, — может быть, три или четыре. В итоге получился EP из пяти песен, который мы собираемся выпустить на Metal Blade Records в начале марта следующего года».







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