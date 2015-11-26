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Vio-lence

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9 дек 2021 : 		 PHIL DEMMEL — о новом ЕР VIO-LENCE

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7 сен 2021 : 		 PHIL DEMMEL — о заразном концерте VIO-LENCE

6 сен 2021 : 		 Вокалист VIO-LENCE защищает свое право не принимать дозу

25 авг 2021 : 		 Бывший басист D.R.I. сдал назад

23 авг 2021 : 		 Вокалист VIO-LENCE подцепил COVID-19

9 авг 2021 : 		 VIO-LENCE сыграли новый трек

22 июл 2021 : 		 Вокалист VIO-LENCE о новом ЕР

17 июн 2021 : 		 ЕР VIO-LENCE выйдет в 2022

27 апр 2021 : 		 VIO-LENCE завершили запись

9 фев 2021 : 		 Гитарист VIO-LENCE, вокалист TYKETTO и другие исполняют SCORPIONS

23 янв 2021 : 		 VIO-LENCE приступили к записи

2 янв 2021 : 		 VIO-LENCE начнут запись зимой

29 ноя 2020 : 		 У VIO-LENCE готово четыре трека

17 окт 2020 : 		 VIO-LENCE сочинили четыре песни

20 авг 2020 : 		 Кавер-версия DEAD KENNEDYS от VIO-LENCE

21 июл 2020 : 		 Музыканты TESLA, VIO-LENCE и JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполняют PAT'a TRAVS'a

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14 июл 2020 : 		 VIO-LENCE записали кавер-версию

28 май 2020 : 		 Вокалист VIO-LENCE: «Новый ЕР — это мост между двумя альбомами и демо 93 года»

21 май 2020 : 		 У VIO-LENCE есть две песни

9 май 2020 : 		 Гитарист VIO-LENCE о влиянии COVID-19 на туры

2 апр 2020 : 		 VIO-LENCE на METAL BLADE RECORDS

24 фев 2020 : 		 Воссоединившиеся VIO-LENCE запишут новый ЕР

27 янв 2020 : 		 Бывший гитарист OVERKILL в VIO-LENCE

8 янв 2020 : 		 Видео с текстом от PHIL DEMMEL
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PHIL DEMMEL — о новом ЕР VIO-LENCE



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В рамках недавнего интервью PHIL DEMMEL рассказал о будущем ЕР VIO-LENCE:

«Мы решили написать [новый материал]. Я не хотел делать полноформатную запись. Десять композиций — это просто... У меня дома ребёнок. У меня есть пятилетний ребёнок, который просто излучает огромную энергию и изматывает меня. Так что моё время очень ценно, и у меня просто нет времени на сочинение полноценной пластинки. Я посчитал, что нужно сделать небольшие детские шаги вместе с группой и посмотреть, сможем ли мы написать пару мелодий, — может быть, три или четыре. В итоге получился EP из пяти песен, который мы собираемся выпустить на Metal Blade Records в начале марта следующего года».

PHIL DEMMEL On Upcoming VIO-LENCE EP:





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