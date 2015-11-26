25 авг 2021



Бывший басист D.R.I. сдал назад



После новостей о том, что вокалист VIO-LENCE Sean Killian подцепил COVID-19, бывший басист D.R.I. Harald Oimoen написал на Facebook:



«Хммммм .... Я действительно не хочу никого разозлить .... однако вокалист очень популярной местной легендарной ( почти!) трэш-группы только что заразился вирусом!!! Он вообще против прививок!".



Я совершенно не сочувствую тем, кто заразился вирусом, но отказывается от вакцинации!!! Ирония судьбы и идеальное наказание за невежество!!!»



Замечание Harald вызвало быстрый ответ со стороны Killian, который поделился постом Oimoen и добавил в сопроводительном сообщении:



«Вот что только что написал обо мне Harold Oimen [sic]. Когда разум человека настолько отравлен необходимостью подтвердить свою принадлежность к какой-либо группе, что он использует для этого несчастье других, это многое говорит о нем. Когда-то я считал его другом, но больше нет. Если бы у него была хоть капля порядочности, он бы связался со мной напрямую, и мы могли бы откровенно поговорить. Мы знаем друг друга десятилетиями. Ты трус, Harold, и никогда больше не считай себя моим другом. Когда ты увидишь меня на публике, а ты увидишь, избегай меня, как шторма, посланного из ада, потому что это то, с чем ты столкнешься».



В понедельни Harald резко сдал назад, написав:



«Я хотел бы публично извиниться перед Sean'ом Killian'ом за мою бессердечную и неуместную тираду!!! Я знаю его 35 с лишним лет и даже выступал на его благотворительном шоу! Я должен держать свое мнение при себе!!! Я люблю нашу сцену в Bay Area и глубоко забочусь обо всех своих друзьях!



Это вышло из-под контроля, я и представить себе не мог, что мой комментарий так разлетится по свету! Я не знаю, о чем я думал ..... Жизнь слишком коротка и хрупка, чтобы тратить время на подобную ерунду! Это было подло и неуместно! В мире сейчас достаточно раздоров, и я не должен усугублять их!



Очень жаль, что мы потеряли Эрика Вагнера, который был очень классным парнем!



Поправляйся скорее и теперь мы квиты за то время, когда ты разгромил мой дом с Baloff & Fred Cotton!!! Искренне сожалею, брат!»



Первоначальный пост вызвал и реакцию со стороны нескольких других членов металлического сообщества Bay Area, включая товарища Killian по группе, барабанщика VIO-LENCE Perry Strickland, который написал:



«Мы все поддерживаем наш выбор и Sean'a на 100 [процентов]»



Бывший басист TESTAMENT Greg Christian также высказался, написав:



«По моему скромному мнению, я не уверен, что это нужно было говорить. Независимо от иронии. Он человек и старый друг с хрупким здоровьем. Зачем злорадствовать или радоваться тому, что он заболел? А если, не дай Бог, он от этого умрет? Как бы вы тогда отнеслись к этому посту? Я знаю, это социальные сети. Я понимаю. Но все социальные сети делают нас черствыми. Что есть, то есть, но мы должны, по крайней мере, стараться не радоваться, когда знакомые нам люди заражаются потенциально опасной болезнью. Понимаете?»



Публичное признание Sean'a было сделано в тот день, когда бывший вокалист TROUBLE Эрик Вагнер, который, как сообщается, также не был вакцинирован, умер после борьбы с COVID пневмонией.



Вероятность госпитализации или смерти от COVID-19 у невакцинированных людей выше, чем у людей, прошедших полную вакцинацию.



Эксперты по инфекционным заболеваниям заявили, что крупномасштабные вспышки среди невакцинированных людей подпитываются высококонтагиозным дельта-вариантом.







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