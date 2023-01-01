Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 63
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 23
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 22
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 13
*Видео с выступления FEAR FACTORY 10
*Дэтующие бабушки предпочитают холодный! 10
*Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH 9
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 63
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 23
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 22
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
[= ||| все новости группы



*

Vio-lence

*



7 мар 2023 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

7 мар 2023 : 		 VIO-LENCE не против записи

4 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE

2 мар 2023 : 		 VIO-LENCE хотели схлопнуться, но пока живы

1 мар 2023 : 		 VIO-LENCE выступили с новым барабанщком

28 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE

25 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE

21 фев 2023 : 		 VIO-LENCE нашли барабанщика

10 фев 2023 : 		 VIO-LENCE подтвердили, что PERRY STRICKLAND вне группы

10 фев 2023 : 		 PERRY STRICKLAND покинул VIO-LENCE

23 окт 2022 : 		 VIO-LENCE расстались с гитаристом

15 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE

11 авг 2022 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

19 июл 2022 : 		 Новый ЕР VIO-LENCE доступен для прослушивания

7 июн 2022 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

29 апр 2022 : 		 Демонстрационное видео от VIO-LENCE

20 апр 2022 : 		 Демонстрационное видео от VIO-LENCE

13 апр 2022 : 		 Вокалист VIO-LENCE — о выступлениях без Phil'a

17 мар 2022 : 		 Гитарист VIO-LENCE жалеет, что пропустит концерты группы

25 фев 2022 : 		 VIO-LENCE думают о новом ЕР

14 фев 2022 : 		 Новое видео VIO-LENCE

12 фев 2022 : 		 Новая песня VIO-LENCE

10 янв 2022 : 		 Первый за 29 лет трек VIO-LENCE

9 дек 2021 : 		 PHIL DEMMEL — о новом ЕР VIO-LENCE

14 ноя 2021 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

7 сен 2021 : 		 PHIL DEMMEL — о заразном концерте VIO-LENCE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления VIO-LENCE



zoom
Видео с выступления VIO-LENCE в новом составе, которое состоялось четвёртого марта в Lido Connect, Бангкок, Таиланд, доступно для просмотра ниже.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 104

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом