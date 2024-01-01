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Vio-lence

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PHIL DEMMEL отыграет последнее шоу с VIO-LENCE на выходных



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PHIL DEMMEL опубликовал следующее сообщение:

«Я объявляю, что в это воскресенье состоится мое последнее шоу с VIO-LENCE.

Время выбрано не совсем удачно, я знаю, и это не совсем совпадает с ситуацией с Kerry. Дело не в том, что "О, об этом объявили, и теперь я бросаю это, прекращаю это", как бы вы это ни называли, ухожу на пенсию, да как угодно. Это было в планах уже некоторое время. Мой статус был неопределенным в течение последних месяцев. Я занимался тем, что мне было удобно, что вписывалось в мой график или что-то еще. Но учитывая последнее состояние группы и то, как я чувствую себя в ней или чувствую себя связанным с ней, я просто считаю, что мое время подошло к концу.

Я всегда буду отождествлять себя с группой. Я и [барабанщик] Perry [Strickland] основали эту группу в старших классах. Это здорово — побывать там, где мы еще не были".

Я думаю, что [вокалист VIO-LENCE] Sean [Killian]... Мы далеко ушли по разным направлениям. Наверное, мы всегда были на разных волнах. Но я не чувствую что больше соответствую целям группы. И в свете некоторых текущих событий [смеется] я решил уйти».




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