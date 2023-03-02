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*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 19
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 18
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Vio-lence

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VIO-LENCE хотели схлопнуться, но пока живы



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Phil Demmel в рамках эфира в одной из социальных сетей рассуждал на тему будущего VIO-LENCE:

«Честно говоря, учитывая, что я так устроен, немного странно участвовать в этих концертах. Сейчас, когда ушёл Perry... Все великолепны. Miles — потрясающий. Я люблю Christian'а. Ira — суперпрофессионал... Всё это просто непривычно. И быть основателем, соучредителем этой группы и быть частью почти всего, что она сделала, видеть, как она пришла к команде запасных, мне и Sean'у, это просто...

Я сейчас нахожусь в каком-то странном положении. Мы играли вчера вечером. Шоу было отличным. Adrian выступил великолепно. Исполнять песни было здорово. Фанатам понравилось. Было много народу. Но сейчас я просто разрываюсь между тем, что такое VIO-LENCE и чем он будет, и какова моя роль в этом, и что я чувствую по этому поводу. Так что я просто выплёскиваю все это прямо сейчас.

У меня был разговор с Sean'ом об этом. И вообще-то, если честно, я просил его — [смеётся] это, конечно, перебор, — но я сказал ему, что хочу закрыть эту тему. Я заново переживаю 1991 год, когда ушёл Robb [Flynn], а потом ушёл Perry. И благослови Господь Ray'я и Mark'a Hernandez'a, и всё это стало тем, чем не было. Вот такие у меня сейчас чувства. Именно так я себя ощущаю.

Я нахожусь в очень выгодном положении в музыкальном плане, у меня много вариантов и много возможностей, которыми я мог бы заниматься или уже занимаюсь в некотором смысле, и осознавать, что просить этих парней больше этим не заниматься с моей стороны как-то эгоистично... И, возможно, именно поэтому я впервые обратился к ним с просьбой... Сегодняшние размышления об этом изменили мою точку зрения... Ребятам это нравится. А для людей, которые не знают участников группы, в отличие от старых фанатов, которые знают нас как тех пятерых, что были на этих пластинках, это...

Я не знаю, что делать дальше. Я просто делюсь тем, что я чувствую по поводу всего происходящего. Мне нравятся чуваки, которые с ними джемуют. Как я уже сказал, они мне нравятся. Я ничего не имею против них. Я думаю, они отлично играют свои роли. Но это определённо другое.

Дело в том, что мы с VIO-LENCE всегда были опасной стихией — не то чтобы опасной... Ну, в те времена, конечно. [Смеётся]. Но тогда это были забавные вещи, которые могли в любой момент слететь с катушек. И когда ты ставишь разных людей на эти роли, ты теряешь суть. И, возможно, именно этого мне сейчас не хватает. И я был в стороне от этого процесса, от всего того, что я делал и что решил делать. Поэтому мне трудно отпустить ситуацию. А я не отпускаю; я партнёр в этом бизнесе. И сколько я буду играть? Наверное, не так много. Так что я думаю, что для фэнов будет справедливо знать, что... Я объявлю, на каких концертах я буду, и я думаю, что для группы будет справедливо сообщить фэнам, где и какой состав будет играть, и позволить им решать, что делать».




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2 мар 2023
gravitgroove
Хах. Вот вам кандидат в новую группу Кинга! Размыто, но в тоже время само собой напрашивается.

просмотров: 136

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