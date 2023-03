сегодня



Видео полного выступления VIO-LENCE



Видео полного выступления VIO-LENCE, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2022, доступно для просмотра ниже:



"Eternal Nightmare"

"Serial Killer"

"Calling In The Coroner"

"Officer Nice"

"Kill On Command"

"Upon Their Cross"

"Phobophobia"

"World In A World"







+0 -0



просмотров: 170