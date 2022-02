14 фев 2022



Новое видео VIO-LENCE



"Let The World Burn", новое видео группы VIO-LENCE, доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включен в новый ЕР "Let The World Burn", релиз которого намечен на четвертое марта на Metal Blade Records.



Трек-лист:



01. Flesh From Bone



02. Screaming Always



03. Upon Their Cross



04. Gato Negro



05. Let the World Burn



















