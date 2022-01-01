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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
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Vio-lence

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Вокалист VIO-LENCE — о выступлениях без Phil'a



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Sean Killian в рамках недавнего интервью объяснил, почему Phil Demmel пропустит ряд концертов:

«LAMB OF GOD попросили подменить ребят, потому что пара человек из группы не согласны пройти вакцинацию. Так что если появятся страны, которые будут всё ещё закрыты к тому времени, когда они отправятся в тур, он поедет с ними и отыграет концерты. Но у нас есть надёжный резерв, уже готовый к работе. И это человек, которого многие знают; я просто не хочу называть его имя. Не хочу озвучивать, чтобы потом что-нибудь не случилось. Но если вдруг Phil'a не будет [на некоторых концертах VIO-LENCE], то парень, который будет играть, не хуже его владеет инструментом. Он — шредер. И все его знают, так что если бы я сказал имя, вы бы сразу узнали, кто это».

VIO-LENCE Singer Explains PHIL DEMMEL





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