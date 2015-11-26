сегодня



Вокалист VIO-LENCE защищает свое право не принимать дозу



Sean Killian из VIO-LENCE опубликовал сообщение относительно состояния своего здоровья:



«Я сделал больше прививок, чем любой другой человек, которого вы, вероятно, знаете, и который не прошёл через такое же дерьмо, через которое прошёл я. Потому что я прошёл через большое количество дерьма. До операции [по пересадке печени] — Господи Иисусе — я не мог сосчитать, сколько вакцин мне нужно было сделать. И там были сроки, типа если ты не сделаешь это сейчас, то операции не будет. Так что... Я не против того, чтобы люди делали [вакцину].



Вы хотите сделать прививку? Сделайте это. Я поддерживаю вас на сто процентов. Это ваш выбор — это именно ваш выбор. И для меня дело даже не в вакцине, а в свободе. Я свободный человек. Я внутренне свободен. Моя свобода исходит изнутри, а не от кого-то другого. Никто не определяет мою свободу. Так что не наступайте на мою свободу — вот и всё. И не наступайте на [свободу] других людей.



Я слышал комментарии о том, что "О, если вы не сделаете прививку, вы заслуживаете того, что получили". Знаете что? Заслуживают ли люди с ожирением сердечных заболеваний? Должны ли они быть исключены из программы? Можно ли курильщиков не лечить от рака лёгких, потому что они сделали такой выбор? У людей с ожирением есть сердечные заболевания, диабет — всё подобное. Теперь по той же аналогии: "Если вы не сделаете прививку, вы должны страдать", ну тогда те, кто так говорит, должны поступить так, как я сказал выше с теми, о ком я упомянул выше. Потому что они должны страдать. Но я в это не верю. Я считаю, что люди должны быть свободны делать то, что они хотят. Если ты хочешь пойти в грёбаный McDonalds и съесть 20 чизбургеров, а утром проснуться и съесть на завтрак 20 грёбаных макнаггетсов — что бы то ни было, потому что я не ем это дерьмо — давай. Это твоё дело. Мое дело — только моё и ничьё другое. Как я уже сказал, моя свобода — внутренняя. Я решаю — никто другой.



Я не противник вакцинации. Я просто принимаю свои собственные решения. И свобода — это решение номер один для меня — делать свой собственный выбор. И я надеюсь, что все вы сделаете то же самое».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 567

