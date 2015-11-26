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Vio-lence

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6 сен 2021 : 		 Вокалист VIO-LENCE защищает свое право не принимать дозу

25 авг 2021 : 		 Бывший басист D.R.I. сдал назад

23 авг 2021 : 		 Вокалист VIO-LENCE подцепил COVID-19

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22 июл 2021 : 		 Вокалист VIO-LENCE о новом ЕР

17 июн 2021 : 		 ЕР VIO-LENCE выйдет в 2022

27 апр 2021 : 		 VIO-LENCE завершили запись

9 фев 2021 : 		 Гитарист VIO-LENCE, вокалист TYKETTO и другие исполняют SCORPIONS

23 янв 2021 : 		 VIO-LENCE приступили к записи

2 янв 2021 : 		 VIO-LENCE начнут запись зимой

29 ноя 2020 : 		 У VIO-LENCE готово четыре трека

17 окт 2020 : 		 VIO-LENCE сочинили четыре песни

20 авг 2020 : 		 Кавер-версия DEAD KENNEDYS от VIO-LENCE

21 июл 2020 : 		 Музыканты TESLA, VIO-LENCE и JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполняют PAT'a TRAVS'a

15 июл 2020 : 		 Музыканты LAST IN LINE, VIO-LENCE, Ex-MEGADETH исполняют кавер-версию GAMMA

14 июл 2020 : 		 VIO-LENCE записали кавер-версию

28 май 2020 : 		 Вокалист VIO-LENCE: «Новый ЕР — это мост между двумя альбомами и демо 93 года»

21 май 2020 : 		 У VIO-LENCE есть две песни

9 май 2020 : 		 Гитарист VIO-LENCE о влиянии COVID-19 на туры

2 апр 2020 : 		 VIO-LENCE на METAL BLADE RECORDS

24 фев 2020 : 		 Воссоединившиеся VIO-LENCE запишут новый ЕР

27 янв 2020 : 		 Бывший гитарист OVERKILL в VIO-LENCE

8 янв 2020 : 		 Видео с текстом от PHIL DEMMEL

27 авг 2019 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

22 апр 2019 : 		 VIO-LENCE исполнили классику EXODUS

14 апр 2019 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE
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Вокалист VIO-LENCE защищает свое право не принимать дозу



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Sean Killian из VIO-LENCE опубликовал сообщение относительно состояния своего здоровья:

«Я сделал больше прививок, чем любой другой человек, которого вы, вероятно, знаете, и который не прошёл через такое же дерьмо, через которое прошёл я. Потому что я прошёл через большое количество дерьма. До операции [по пересадке печени] — Господи Иисусе — я не мог сосчитать, сколько вакцин мне нужно было сделать. И там были сроки, типа если ты не сделаешь это сейчас, то операции не будет. Так что... Я не против того, чтобы люди делали [вакцину].

Вы хотите сделать прививку? Сделайте это. Я поддерживаю вас на сто процентов. Это ваш выбор — это именно ваш выбор. И для меня дело даже не в вакцине, а в свободе. Я свободный человек. Я внутренне свободен. Моя свобода исходит изнутри, а не от кого-то другого. Никто не определяет мою свободу. Так что не наступайте на мою свободу — вот и всё. И не наступайте на [свободу] других людей.

Я слышал комментарии о том, что "О, если вы не сделаете прививку, вы заслуживаете того, что получили". Знаете что? Заслуживают ли люди с ожирением сердечных заболеваний? Должны ли они быть исключены из программы? Можно ли курильщиков не лечить от рака лёгких, потому что они сделали такой выбор? У людей с ожирением есть сердечные заболевания, диабет — всё подобное. Теперь по той же аналогии: "Если вы не сделаете прививку, вы должны страдать", ну тогда те, кто так говорит, должны поступить так, как я сказал выше с теми, о ком я упомянул выше. Потому что они должны страдать. Но я в это не верю. Я считаю, что люди должны быть свободны делать то, что они хотят. Если ты хочешь пойти в грёбаный McDonalds и съесть 20 чизбургеров, а утром проснуться и съесть на завтрак 20 грёбаных макнаггетсов — что бы то ни было, потому что я не ем это дерьмо — давай. Это твоё дело. Мое дело — только моё и ничьё другое. Как я уже сказал, моя свобода — внутренняя. Я решаю — никто другой.

Я не противник вакцинации. Я просто принимаю свои собственные решения. И свобода — это решение номер один для меня — делать свой собственный выбор. И я надеюсь, что все вы сделаете то же самое».

VIO-LENCE



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nwhre


6 сен 2021, 10:56		не удивлюсь если этот чувак веган


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