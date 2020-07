15 июл 2020



Музыканты LAST IN LINE, VIO-LENCE , Ex-MEGADETH исполняют кавер-версию GAMMA



Phil Demmel вместе с Andrew Freeman (LAST IN LINE), Ed'ом Roth'ом (Robby Krieger, Joe Walsh, Ronnie Montrose, Annie Lennox), Jimmy DeGrasso (ALICE COOPER, MEGADETH, SUICIDAL TENDENCIES), Dan'ом McNay (JACK RUSSELL'S GREAT WHITE, MONTROSE) записали карантинное видео на классический трек GAMMA "Razor King" в рамках серии Phil'а "Collab-A-Jam".













