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BOBBY GUSTAFSON — о причинах ухода из VIO-LENCE



BOBBY GUSTAFSON в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему он ушёл из VIO-LENCE:



«По той же причине, по которой многие группы отменяют туры. Это просто стало очень дорого. Даже в течение трёх с небольшим лет после пандемии цена на авиабилеты сильно выросла. Они не выступают постоянно — они делают эпизодические выступления то тут, то там — и тратить столько денег, чтобы привезти меня туда, совершенно понятно.



Когда я начинал, я думал, что группа была довольно крепкой. Но я знаю, что Phil [Demmel, гитарист-основатель VIO-LENCE] стремится к чему-то большему. Так что если появятся другие проекты, он хотел бы остаться с чем-то на том уровне, к которому он привык, что вполне понятно. Вы привыкаете к этому уровню, и трудно вернуться назад. Я желаю им всего хорошего. Что бы ни случилось, это случится».







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