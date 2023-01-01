Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 47
*Новое видео THERION 32
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 28
*Новое видео DORO 20
*METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию 17
*TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH 16
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST назвал худший альбом группы 16
*SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 47
*Новое видео THERION 32
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 28
[= ||| все новости группы



*

Yes

*



21 дек 2023 : 		 Клавишник YES о планах группы на 2024 год: «Мы планируем побывать везде, где захотим»

5 окт 2023 : 		 Новый бокс-сет YES выйдет осенью

24 май 2023 : 		 Новое видео YES

7 май 2023 : 		 RICK WAKEMAN представляет новый релиз YES

27 апр 2023 : 		 Новое видео YES

10 мар 2023 : 		 Новая песня YES

16 фев 2023 : 		 YES нашли нового барабанщика

26 янв 2023 : 		 WARNER купили права на альбомы YES времён ATLANTIC RECORDS

28 авг 2022 : 		 JON ANDERSON целиком исполнил "Close To The Edge"

8 июн 2022 : 		 Новое видео JON ANDERSON и THE PAUL GREEN ROCK ACADEMY

27 май 2022 : 		 Музыканты о смерти барабанщика YES

26 май 2022 : 		 Умер барабанщик YES

13 фев 2022 : 		 Новое видео YES

19 янв 2022 : 		 Новая книга о YES выйдет весной

11 янв 2022 : 		 Колыбельные от YES

18 окт 2021 : 		 Новое видео YES

5 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома YES

2 сен 2021 : 		 Новое видео YES

24 июл 2021 : 		 Новое видео вокалиста YES

23 июл 2021 : 		 Новая песня YES

22 июл 2021 : 		 Клавишник YES выпускает альбом

8 июл 2021 : 		 Новый альбом YES выйдет осенью

26 мар 2021 : 		 Новая книга о YES выходит летом

31 дек 2020 : 		 Вышло переиздание альбома ESQUIRE с участием басиста YES

3 дек 2020 : 		 Проморолик к переизданию альбома вокалиста YES

24 ноя 2020 : 		 Вышел DVD оригинального барабанщика YES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Клавишник YES о планах группы на 2024 год: «Мы планируем побывать везде, где захотим»



zoom
Клавишник YES Geoff Downes в интервью подкасту The Classic Rock рассказал о планах группы на 2024 год:

«В 2024 году мы планируем побывать везде, где захотим. YES довольно активны, и я думаю, что это помогает нам всем быть на высоте. К сожалению, в прошлом году мы потеряли (барабанщика) Алана (Уайта), что стало для меня ещё одним личным ударом, потому что мы с Аланом были хорошими друзьями».

На вопрос о том будет ли шоу "Classic Tales Of Yes" в Европе/Азии таким же, как в США, Даунс ответил:

«Я думаю, оно будет в значительной степени таким же, потому что когда мы подбираем такой сет-лист, как этот, который сильно отличается от того, что было в предыдущих сетах, требуется много не только репетиций, но и много размышлений, чтобы во время шоу это было уместно, и я считаю, что то, что мы полностью вжились в текущую программу, это уже успех.

Мы ещё не были с ним в Европе. Думаю, фанаты захотят увидеть что-то новое, и мы работаем над этим. С тех пор как я вернулся в группу, мы бросали вызов сет-листу. Мы проанализировали многие ранние альбомы, некоторые более глубокие треки, достали их, ведь они никогда не исполнялись раньше. Так что это полезно, чтобы держать себя в форме, я думаю. Некоторые группы выходят на сцену и играют один и тот же сет много лет подряд, но YES старались каждый раз готовить что-то новое. И я надеюсь, что фанаты хорошо воспримут этот сет, и мы с нетерпением ждём момента, когда сможем отправиться в Европу».

YES Working On New Album For 2024 -




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 86

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом