Клавишник YES о планах группы на 2024 год: «Мы планируем побывать везде, где захотим»



Клавишник YES Geoff Downes в интервью подкасту The Classic Rock рассказал о планах группы на 2024 год:



«В 2024 году мы планируем побывать везде, где захотим. YES довольно активны, и я думаю, что это помогает нам всем быть на высоте. К сожалению, в прошлом году мы потеряли (барабанщика) Алана (Уайта), что стало для меня ещё одним личным ударом, потому что мы с Аланом были хорошими друзьями».



На вопрос о том будет ли шоу "Classic Tales Of Yes" в Европе/Азии таким же, как в США, Даунс ответил:



«Я думаю, оно будет в значительной степени таким же, потому что когда мы подбираем такой сет-лист, как этот, который сильно отличается от того, что было в предыдущих сетах, требуется много не только репетиций, но и много размышлений, чтобы во время шоу это было уместно, и я считаю, что то, что мы полностью вжились в текущую программу, это уже успех.



Мы ещё не были с ним в Европе. Думаю, фанаты захотят увидеть что-то новое, и мы работаем над этим. С тех пор как я вернулся в группу, мы бросали вызов сет-листу. Мы проанализировали многие ранние альбомы, некоторые более глубокие треки, достали их, ведь они никогда не исполнялись раньше. Так что это полезно, чтобы держать себя в форме, я думаю. Некоторые группы выходят на сцену и играют один и тот же сет много лет подряд, но YES старались каждый раз готовить что-то новое. И я надеюсь, что фанаты хорошо воспримут этот сет, и мы с нетерпением ждём момента, когда сможем отправиться в Европу».







