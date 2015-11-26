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Новое видео YES



"Dare To Know", новое видео группы YES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Quest", выходящего первого октября на InsideOut Music/Sony Music.



CD1:



01. The Ice Bridge 7.01



02. Dare To Know 6.00



03. Minus The Man 5.35



04. Leave Well Alone 8.06



05. The Western Edge 4.26



06. Future Memories 5.08



07. Music To My Ears 4.41



08. A Living Island 6.52



CD2:



01. Sister Sleeping Soul 4.51



02. Mystery Tour 3.33



03. Damaged World 5.20







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