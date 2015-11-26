23 июл 2021



Новая песня YES



"The Ice Bridge", новая песня группы YES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Quest", выход которого запланирован на первого октября на InsideOut Music/Sony Music.



CD1:



01. The Ice Bridge 7.01



02. Dare To Know 6.00



03. Minus The Man 5.35



04. Leave Well Alone 8.06



05. The Western Edge 4.26



06. Future Memories 5.08



07. Music To My Ears 4.41



08. A Living Island 6.52



CD2:



01. Sister Sleeping Soul 4.51



02. Mystery Tour 3.33



03. Damaged World 5.20







</div>





+2 -0



( 1 ) просмотров: 211

