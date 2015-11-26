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*Умер Эдди Ван Хален 42
*CARMINE APPICE: METALLICA и стала тем, кто создал тяжёлую му... 31
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*Новая песня AC/DC 18
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Yes

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18 окт 2020 : 		 Вокалист YES представил новое видео

5 окт 2020 : 		 Кавер-версия Джона Леннона от YES

10 сен 2020 : 		 JON ANDERSON надеется на реюнион YES

4 сен 2020 : 		 Концертный релиз YES выйдет осенью

7 авг 2020 : 		 JON ANDERSON не против тура с оставшимися в живых участниками YES

19 июн 2020 : 		 Вокалист YES опубликовал новый трек

30 май 2020 : 		 Вокалист YES выпускает сольный альбом

13 мар 2020 : 		 YES отменили концерты

3 фев 2020 : 		 Участники YES и KING CRIMSON на новом альбоме PETER BANKS & DAVID CROSS

22 янв 2020 : 		 Клавишник YES и ASIA: «2 американца поставили британскую монархию на колени»

27 окт 2019 : 		 YES выпустят бокс-сет

9 окт 2019 : 		 YES целиком исполнят альбом 'Relayer'

26 мар 2019 : 		 JON ANDERSON «открыт» для воссоединения YES

25 дек 2018 : 		 Рождественская песня от вокалиста YES

30 сен 2018 : 		 Трейлер нового релиза YES

4 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD YES

24 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD YES

23 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD YES

1 июл 2018 : 		 Концертный релиз YES выйдет осенью

28 фев 2018 : 		 Новый релиз YES выйдет весной

27 ноя 2017 : 		 Вышел концертный альбом YES

12 сен 2017 : 		 YES отменили тур

5 сен 2017 : 		 YES едут в юбилейный тур

1 май 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления YES

9 апр 2017 : 		 GEDDY LEE присоединился на сцене к YES

27 янв 2017 : 		 Участники RUSH введут в Зал Славы YES
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|||| сегодня

Вокалист YES представил новое видео



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Jon Anderson (YES) представил видео на "Go Screw Yourself" (Election Edit).

YES Singer JON ANDERSON Releases "Go Screw Yourself" (Election Edit); Video



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