Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 138
*ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого» 83
*С Новым годом! 42
*Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убр... 40
*Drum-cam от MUDVAYNE 19
[= ||| все новости группы



*

Yes

*



11 янв 2022 : 		 Колыбельные от YES

18 окт 2021 : 		 Новое видео YES

5 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома YES

2 сен 2021 : 		 Новое видео YES

24 июл 2021 : 		 Новое видео вокалиста YES

23 июл 2021 : 		 Новая песня YES

22 июл 2021 : 		 Клавишник YES выпускает альбом

8 июл 2021 : 		 Новый альбом YES выйдет осенью

26 мар 2021 : 		 Новая книга о YES выходит летом

31 дек 2020 : 		 Вышло переиздание альбома ESQUIRE с участием басиста YES

3 дек 2020 : 		 Проморолик к переизданию альбома вокалиста YES

24 ноя 2020 : 		 Вышел DVD оригинального барабанщика YES

18 окт 2020 : 		 Вокалист YES представил новое видео

5 окт 2020 : 		 Кавер-версия Джона Леннона от YES

10 сен 2020 : 		 JON ANDERSON надеется на реюнион YES

4 сен 2020 : 		 Концертный релиз YES выйдет осенью

7 авг 2020 : 		 JON ANDERSON не против тура с оставшимися в живых участниками YES

19 июн 2020 : 		 Вокалист YES опубликовал новый трек

30 май 2020 : 		 Вокалист YES выпускает сольный альбом

13 мар 2020 : 		 YES отменили концерты

3 фев 2020 : 		 Участники YES и KING CRIMSON на новом альбоме PETER BANKS & DAVID CROSS

22 янв 2020 : 		 Клавишник YES и ASIA: «2 американца поставили британскую монархию на колени»

27 окт 2019 : 		 YES выпустят бокс-сет

9 окт 2019 : 		 YES целиком исполнят альбом 'Relayer'

26 мар 2019 : 		 JON ANDERSON «открыт» для воссоединения YES

25 дек 2018 : 		 Рождественская песня от вокалиста YES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Колыбельные от YES



*
zoom
*
* *
TWINKLE TWINKLE LITTLE ROCK STAR продолжают выпуск колыбельных на основе известных произведений, и сейчас добрались до группы YES.

Трек-лист "Lullaby Versions Of Yes":

01. Owner Of A Lonely Heart

02. Roundabout

03. I've Seen All Good People

04. Love Will Find A Way

05. Changes

06. Long Distance Runaround

07. Starship Trooper

08. Sweetness

09. Then

10. Closer To The Edge

11. Mood For A Day

12. Wonderous Stories

Версию "Owner Of A Lonely Heart" можно услышать ниже.

Lullaby Versions Of YES From TWINKLE TWINKLE LITTLE ROCK STAR Out Now





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 114

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом