сегодня



Колыбельные от YES



TWINKLE TWINKLE LITTLE ROCK STAR продолжают выпуск колыбельных на основе известных произведений, и сейчас добрались до группы YES.



Трек-лист "Lullaby Versions Of Yes":



01. Owner Of A Lonely Heart



02. Roundabout



03. I've Seen All Good People



04. Love Will Find A Way



05. Changes



06. Long Distance Runaround



07. Starship Trooper



08. Sweetness



09. Then



10. Closer To The Edge



11. Mood For A Day



12. Wonderous Stories



Версию "Owner Of A Lonely Heart" можно услышать ниже.













+0 -0



просмотров: 114