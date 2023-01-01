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Yes

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YES нашли нового барабанщика



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Группа YES сообщила о том, что Jay Schellen стал постоянным членом коллектива.

Steve Howe сказал: «Мы все очень рады официально приветствовать Jay'я в нашей команде! Он оказывал нам огромную поддержку на протяжении последних семи лет, и мы не смогли бы найти лучшего специалиста».

Jay добавляет: «Я очень рад стать новым барабанщиком YES. Я вырос, слушая записи YES, и я горжусь тем, что последние несколько лет так тесно сотрудничал с моим музыкальным героем и большим другом Аланом Уайтом. Я буду стараться уважать его память, когда мы вместе с группой будем двигаться в будущее».




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