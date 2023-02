сегодня



YES нашли нового барабанщика



Группа YES сообщила о том, что Jay Schellen стал постоянным членом коллектива.



Steve Howe сказал: «Мы все очень рады официально приветствовать Jay'я в нашей команде! Он оказывал нам огромную поддержку на протяжении последних семи лет, и мы не смогли бы найти лучшего специалиста».



Jay добавляет: «Я очень рад стать новым барабанщиком YES. Я вырос, слушая записи YES, и я горжусь тем, что последние несколько лет так тесно сотрудничал с моим музыкальным героем и большим другом Аланом Уайтом. Я буду стараться уважать его память, когда мы вместе с группой будем двигаться в будущее».







+1 -0



просмотров: 292