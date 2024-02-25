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*SLAYER вернулись! 72
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 21
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Yes

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Новое видео YES



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"Mirror To The Sky", новое видео группы YES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Mirror To The Sky

YES Launch New Video For




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25 фев 2024
O
Old Nothing
Ребята раскидайте плиз за Yes за последние лет 20. На что похоже? Стоит ли что прогнать пару раз?

просмотров: 207

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