Проморолик к переизданию альбома вокалиста YES

Esoteric Recordings выпустили расширенную версию сольного альбома вокалиста YES Jon'a Anderson'a "Song Of Seven".
Трек-лист:
“For You, For Me”
“Some Are Born”
“Don’t Forget (Nostalgia)”
“Heart Of The Matter”
“Hear It”
“Everybody Loves You”
“Take Your Time”
“Days”
“Song Of Seven”
“Some Are Born” (U.S. Single Promo Edited Version)
“Heart Of The Matter” (Short Version)
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