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Yes

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3 дек 2020 : 		 Проморолик к переизданию альбома вокалиста YES

24 ноя 2020 : 		 Вышел DVD оригинального барабанщика YES

18 окт 2020 : 		 Вокалист YES представил новое видео

5 окт 2020 : 		 Кавер-версия Джона Леннона от YES

10 сен 2020 : 		 JON ANDERSON надеется на реюнион YES

4 сен 2020 : 		 Концертный релиз YES выйдет осенью

7 авг 2020 : 		 JON ANDERSON не против тура с оставшимися в живых участниками YES

19 июн 2020 : 		 Вокалист YES опубликовал новый трек

30 май 2020 : 		 Вокалист YES выпускает сольный альбом

13 мар 2020 : 		 YES отменили концерты

3 фев 2020 : 		 Участники YES и KING CRIMSON на новом альбоме PETER BANKS & DAVID CROSS

22 янв 2020 : 		 Клавишник YES и ASIA: «2 американца поставили британскую монархию на колени»

27 окт 2019 : 		 YES выпустят бокс-сет

9 окт 2019 : 		 YES целиком исполнят альбом 'Relayer'

26 мар 2019 : 		 JON ANDERSON «открыт» для воссоединения YES

25 дек 2018 : 		 Рождественская песня от вокалиста YES

30 сен 2018 : 		 Трейлер нового релиза YES

4 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD YES

24 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD YES

23 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD YES

1 июл 2018 : 		 Концертный релиз YES выйдет осенью

28 фев 2018 : 		 Новый релиз YES выйдет весной

27 ноя 2017 : 		 Вышел концертный альбом YES

12 сен 2017 : 		 YES отменили тур

5 сен 2017 : 		 YES едут в юбилейный тур

1 май 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления YES
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Проморолик к переизданию альбома вокалиста YES



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Esoteric Recordings выпустили расширенную версию сольного альбома вокалиста YES Jon'a Anderson'a "Song Of Seven".

Трек-лист:

“For You, For Me”
“Some Are Born”
“Don’t Forget (Nostalgia)”
“Heart Of The Matter”
“Hear It”
“Everybody Loves You”
“Take Your Time”
“Days”
“Song Of Seven”
“Some Are Born” (U.S. Single Promo Edited Version)
“Heart Of The Matter” (Short Version)

JON ANDERSON - Promo Video Released For Expanded Edition Of YES LegendвЂ™s Song Of Seven Album



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