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*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*MEGADETH открыли тур 20
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 19
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 15
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Yes

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28 авг 2022 : 		 JON ANDERSON целиком исполнил "Close To The Edge"

8 июн 2022 : 		 Новое видео JON ANDERSON и THE PAUL GREEN ROCK ACADEMY

27 май 2022 : 		 Музыканты о смерти барабанщика YES

26 май 2022 : 		 Умер барабанщик YES

13 фев 2022 : 		 Новое видео YES

19 янв 2022 : 		 Новая книга о YES выйдет весной

11 янв 2022 : 		 Колыбельные от YES

18 окт 2021 : 		 Новое видео YES

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2 сен 2021 : 		 Новое видео YES

24 июл 2021 : 		 Новое видео вокалиста YES

23 июл 2021 : 		 Новая песня YES

22 июл 2021 : 		 Клавишник YES выпускает альбом

8 июл 2021 : 		 Новый альбом YES выйдет осенью

26 мар 2021 : 		 Новая книга о YES выходит летом

31 дек 2020 : 		 Вышло переиздание альбома ESQUIRE с участием басиста YES

3 дек 2020 : 		 Проморолик к переизданию альбома вокалиста YES

24 ноя 2020 : 		 Вышел DVD оригинального барабанщика YES

18 окт 2020 : 		 Вокалист YES представил новое видео

5 окт 2020 : 		 Кавер-версия Джона Леннона от YES

10 сен 2020 : 		 JON ANDERSON надеется на реюнион YES

4 сен 2020 : 		 Концертный релиз YES выйдет осенью

7 авг 2020 : 		 JON ANDERSON не против тура с оставшимися в живых участниками YES

19 июн 2020 : 		 Вокалист YES опубликовал новый трек

30 май 2020 : 		 Вокалист YES выпускает сольный альбом

13 мар 2020 : 		 YES отменили концерты
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|||| сегодня

JON ANDERSON целиком исполнил "Close To The Edge"



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JON ANDERSON целиком исполнил материал альбома "Close To The Edge" вместе с The Paul Green Rock Academy в Ardmore Music Hall, Ardmore, Pennsylvania, седьмого августа.




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