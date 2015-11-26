Вышел DVD оригинального барабанщика YES

Bill Bruford был давним участником YES и KING CRIMSON. DVD с записью выступления 1979 года — "Rock Goes To College" — доступно для покупки на Amazon. Это единственная доступная запись этого состава группы:
Bill Bruford (drums, percussion)
Allan Holdsworth (guitar)
Dave Stewart (keyboards)
Jeff Berlin (bass)
Annette Peacock (voice).
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).