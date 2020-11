сегодня



Вышел DVD оригинального барабанщика YES



Bill Bruford был давним участником YES и KING CRIMSON. DVD с записью выступления 1979 года — "Rock Goes To College" — доступно для покупки на Amazon. Это единственная доступная запись этого состава группы:



Bill Bruford (drums, percussion)

Allan Holdsworth (guitar)

Dave Stewart (keyboards)

Jeff Berlin (bass)

Annette Peacock (voice).







